Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 4,10’luk yükselişle tamamladı. Endeks, 187,88 puanlık artışla 4.768,56 puanla kapanırken, toplam işlem hacmi 70,9 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 2,13, holding endeksi yüzde 3,87 değer kazandı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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