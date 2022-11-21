Borsa haftaya düşüşle başladı

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Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 27,12 puan ve yüzde 0,60 değer kaybederek 4.499,61 puana geriledi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,86 ve holding endeksleri yüzde 0,56 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,49'la sigorta, en çok kaybettiren yüzde 4,57'yle kimya, petrol, plastik oldu.

BIST 100 endeksi, cuma günü yüzde 0,43 değer kazanarak 4.526,73 puandan kapandı.

Analistler, dünya genelinde artan resesyon endişeleriyle küresel pay piyasalarının yeni haftaya negatif başladığını belirterek, Borsa İstanbul'da endeks üzerinde ağırlığı yüksek SASA Polyester ve Hektaş gibi hisselerin güne yüzde 10 değer kaybıyla başlamasının endeksin düşüşüne neden olduğunu ifade kaydetti.

ABD tahvil piyasalarında uzun dönemli varlıklara talep artarken, gelecek dönem resesyon sinyali olarak kabul edilen ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ile 3 alık hazine bonosu getirisi arasındaki fark eksi 54 baz puanla Ağustos 2019'dan bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) aralık toplantısında yüzde 81 ihtimalle 50 baz puan artıracağı öngörülüyor. Banka'nın şubat ayında 50 baz puan faiz artıracağına ilişkin beklentiler de yeniden güçleniyor.

Bugün Almanya'da Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ile ABD'de Chicago Fed ulusal aktivite endeksinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.440 ve 4.250 seviyelerinin destek, 4.550 ve 4.600 puanın direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.