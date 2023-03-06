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Borsa haftaya yükselişle başladı 

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,61 artışla 5.244,17 puandan başladı

Borsa haftaya yükselişle başladı 
AA

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 31,78 puan ve yüzde 0,61 değer kazanarak 5.244,17 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 1,03 ve holding endeksi yüzde 0,73 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,27'yle inşaat, tek kaybettiren yüzde 0,78'le metal ana sanayi oldu.

BIST 100 endeksi, cuma günü düşüş eğiliminde hareket etmesinin ardından yüzde 0,93 azalışla 5.212,38 puandan kapandı.

Analistler, resesyon riskinin azaldığına işaret eden veriler ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yaz aylarında faiz artırımlarını durdurabileceği beklentileri ile küresel pay piyasalarında pozitif bir seyir izlendiğini bildirdi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek üç toplantıda toplam 75 baz puan faiz artırabileceğinin öngörüldüğünü belirten analistler, Fed Başkanı Jerome Powell'ın salı ve çarşamba günü Senato'da yapacağı açıklamalar ile cuma günü ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisinin piyasalardaki beklentileri önemli ölçüde etkileyebileceğini kaydetti.

Analistler, bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise Euro Bölgesi'nde perakende satışlar ve ABD'de fabrika siparişleri verilerinin takip edileceğini ifade ederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.200 ve 5.100 seviyelerinin destek, 5.340 ve 5.400 puanın direnç konumunda bulunduğunu söyledi.

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