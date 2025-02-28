Borsa İstanbul Çalışma (Mesai) Saatleri 2025: Borsa Saat Kaçta Açılıyor, Kaçta Kapanıyor ve Cumartesi Açık Mı? 

Türkiye’nin en önemli finans piyasalarından biri olan Borsa İstanbul BIST’in güncel mesai saatleri ve işlem takvimi, yatırımcılar tarafından sorgulanıyor. Yatırımcıların tahvil ve diğer finansal araçlar ile hisse senedi gibi işlemlerin yapabiliyorlar. Borsa İstanbul mesai saatleri ile borsa öğle arası saatleri, 2025 yılı düzenlemesi ile güncellendi. Yatırımcılar; 2025 borsa kaça kadar açık, borsa hafta sonu çalışıyor mu ve borsa cumartesi açık mı? sorularına yanıt arıyor. İşte BIST 2025 yılı çalışma saatleri ile işlem günleri hakkında detaylar…

BORSA İSTANBUL ÇALIŞMA SAATLERİ 2025

Yatırımcılar; tahvil, bono, hisse senedi ve diğer menkul kıymet alım ile satım işlemlerini Borsa İstanbul’da gerçekleştirebilirler. Türkiye’nin en büyük borsa platformu olan BIST, hafta içi günlerinde belirli bir saat aralığında hizmet verir.

BORSA KAÇTA AÇILIYOR?

Borsa İstanbul, hafta içi çalışma saatleri 2025 yılında değişmeden devam etti. Borsa İstanbul’da sabah saat 09:40 itibariyle yatırımcılar işlemlerini gerçekleştirmeye başlıyor. Açılış seansı olarak adlandırılan sabah 09:40’da emir toplama işlemleri gerçekleştirilirken saat 09:55 itibariyle fiyat belirleme süreci tamamlanır ve piyasa işleme açılır.

BORSA KAÇTA KAPANIYOR?

Yatırımcılar için büyük öneme sahip olan bir diğer konu ise Borsa İstanbul’un kapanış saatidir. Gün içerisinde gerçekleştirilen işlemler belirli bir saatin ardından sona erer ve piyasalar kapanışa hazırlanır. 2025 yılı Borsa İstanbul’un kapanış saati 18:10 olarak belirlendi. Saat 18:10’da kapanış seansı başlarken saat 18:20 itibariyle ise gün içi işlemler sona erer. Yatırımcılar belirlenen bu mesai saatleri dışında işlemlerini gerçekleştiremezler.

BORSA KAÇA KADAR AÇIK?

2025 yılı Borsa İstanbul çalışma saatlerine göre yatırımcılar saat saat 09:40’tan akşam saat 18:10’a kadar işlemlerini gerçekleştirebilirler. Fakat, BIST kapanış seansı sonrasında piyasa tam olarak kapanırken işlemler de durur. Borsa İstanbul’da gün boyunca iki farklı seans uygulaması bulunur.

Sabah Seansı: 09:40 - 12:30

Öğleden Sonra Seansı: 13:30 - 18:10 Bu saat aralıklarında yatırımcılar hisse senedi ile diğer menkul kıymet alım ve satım işlemlerini yapabilirler. BORSA HAFTA SONU ÇALIŞIYOR MU? Hafta içi beş gün boyunca hizmet veren Borsa İstanbul, hafta sonlarında yani Cumartesi ve Pazar günlerinden işle gerçekleştirmez. BIST, hafta sonu kapalıdır ve hizmet vermez. Yatırımcıların hafta içi belirlenen mesai saatleri aralığında alım ve satım işlemlerini gerçekleştirmeleri önemlidir. Çünkü hafta sonunda gerçekleştirilen emirler ancak bir sonraki hafta işleme alınır. BORSA CUMARTESİ AÇIK MI? Borsa İstanbul, hafta sonu günlerinden kapalı olur. Cumartesi günü borsa kapalı olduğu için herhangi bir işlem gerçekleştirilmez. Hafta sonu işlem yapmak isteyen yatırımcıların, ilk iş günü olan pazartesi sabahını beklemeleri gerekir. BORSA ÖĞLE ARASI SAATLERİ Hafta içi her gün hizmet veren Borsa İstanbul’da belirli saat aralığında öğle arası uygulaması bulunur. 2025 yılı itibariyle yapılan mesai saatleri düzenlemesine göre BİST öğle arası saatleri şöyledir: Öğle Arası: 12:30 - 13:30 Bu saat aralığında piyasa işlemleri durdurulurken yatırımcılar da herhangi bir işlem gerçekleştiremezler. Saat 13:30’da öğle arasının bitmesiyle birlikte işlemler yeniden başlatılır. BORSA İSTANBUL MESAİ SAATLERİ Borsa İstanbul BIST mesai saatleri, hem kurumsal hem de bireysel yatırımcılar için oldukça büyük önem taşır. Yatırımcılar, belirlenen çalışma saatleri aralığında işlemlerini yapabilirler. Günün belirli saat dilimlerinde fiyat belirleme ve emir toplama süreçleri de uygulanır. 2025 yılında Borsa İstanbul’un mesai saatleri şu şekilde: Açılış Seansı: 09:40 - 09:55

Birinci Seans: 09:55 - 12:30

Öğle Arası: 12:30 - 13:30

İkinci Seans: 13:30 - 18:10

Kapanış Seansı: 18:10 - 18:20 Belirlenen bu saat dilimlerinin haricinde herhangi bir işlem yapılmaz ve hafta sonları da borsa kapalı olduğu için BIST hizmet vermez. ÖZETLE, Borsada işlem yapmak için çok önemli bir merkez olan Borsa İstanbul hafta içi belirlenen günler ve saatlerde hizmet verir. 2025 yılında Borsa İstanbul açılış saati 09:40 olarak, kapanış saati ise 18:10 olarak belirlenmiştir. Saat 12:30 ile 13:30 arasında öğle arasında olan BIST, hafta sonları da kapalıdır ve hizmet vermez.