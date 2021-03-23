Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerMerak Edilenler
ABONE OL

Borsa kaçta açılıyor? Türkiye'de borsa saat kaçta kapanıyor? Borsa mesai (çalışma) saatleri

Yurt genelinde borsada işlem yapan vatandaşların merakla araştırdığı borsa çalışma saatleri gündem olmaya devam ediyor. Vatandaşlar sıklıkla borsa saat kaçta açılıyor ve kapanıyor sorularının yanıtlarının arıyor. İşte Türkiye'de borsa mesai (çalışma) saatleri...

Borsa kaçta açılıyor? Türkiye'de borsa saat kaçta kapanıyor? Borsa mesai (çalışma) saatleri

Türkiye'de borsanın saat kaçta açıldığı ve kapandığına ilişkin aramalar oldukça merak edilen konular arasında yer alıyor. Borsada işlem yapan ya da yapmak isteyen vatandaşlar, borsa saat kaçta açılıyor ve kaçta kapanıyor gibi soruların cevaplarını arıyor. İşte borsa çalışma saatleri...

TÜRKİYE'DE BORSA SAAT KAÇTA AÇILIYOR?

Piyasalarda yaşanan hareketlilikle beraber büyük ve küçük ölçekli yatırımcılar fark etmeksizin borsa açılış ve kapanış saatlerini araştırmaya başladı. Sabah saatlerinden bu yana gündeme gelen bu konuda detaylar gündemdeki yerini alırken aynı zamanda Avrupa, Asya ve Amerikan borsaları mesai saatleri de merak ediliyor.

Borsa saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor, kaça kadar açık? 2021 Borsa çalışma saatleri!

BİST İŞLEM SAATLERİ

Borsa İstanbul'da gerçekleştirilecek alım-satım ve diğer tüm borsa işlemlerinin gerçekleştirilmesi mümkün olan saat aralığı birçok vatandaş tarafından merak ediliyor. İşte piyasa takibini sürdüren vatandaşlar tarafından araştırılan BİST işlem saatleri hakkında detaylar.

Borsa kaçta açılıyor kaçta kapanıyor?

Piyasalarda işlem yapmak isteyen vatandaşlar için borsa açılış ve kapanış saatleri şu şekilde:

Borsa İstanbul'da gerçekleştirilecek olan işlemlerin sabah 9:40 ila akşam saat 18:10 arasında gerçekleştirilmesi gerekiyor.

SÜREKLİ İŞLEM GÖREN PAYLAR

09:40 - 09:55 Gün Başı Açılış Seansı için Emir Toplama
09:55 - 10:00 Eşleştirme/Fiyat Belirleme
10:00 - 13:00 Sürekli İşlem
13:00 - 13:55 Gün Ortası Tek Fiyat Seansı (Emir Toplama)
13:55 - 14:00 Eşleştirme/Fiyat Belirleme
14:00 - 18:00 Sürekli İşlem
18:01 - 18:05 Kapanış Seansı
18:05 - 18:08 Eşleştirme/Fiyat Belirleme
18:08 - 18:10 Kapanış Fiyatlı İşlemler

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Devalüasyon ne demek? Devalüasyon nedir, kısaca tanımı
MERAK EDİLENLERDevalüasyon ne demek?
Fındık fiyatları ne kadar oldu? 23 Mart 2021 Güncel İl il fındık fiyatları Giresun, Düzce, Ordu
MERAK EDİLENLERİl il fındık fiyatları listesi
GERİLEDİI! 23 Mart Bitcoin kaç TL? Bitcoin ne kadar oldu?
MERAK EDİLENLERBitcoin fiyatı geriledi
2021 Süt desteği ödemeleri yattı mı? Çiftçi destek, süt, mazot gübre desteği sorgulama nasıl yapılır?
MERAK EDİLENLER2021 Çiftçi destek ödemeleri hesaplara yattı mı?
Memur maaşları 2021 (Öğretmen, Polis, Hemşire) İşte en düşük memur maaşı
MERAK EDİLENLERGüncel memur maaşları tablosu
Bağ-Kur emekli maaşları için geri sayım! 2021 en düşük Bağ-Kur ve SGK emekli maaşları
MERAK EDİLENLER2021 emekli maaşları ne kadar?
Bankalar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Bugün bankalar kaça kadar açık? 23 Mart banka çalışma saatleri
MERAK EDİLENLERBankaya gidecekler bu saatlere dikkat!
Borsa saat kaçta açılıyor? Türkiye'de borsa kaçta kapanıyor? Borsa çalışma (mesai) saatleri
MERAK EDİLENLERBorsa saat kaçta açılıyor ve kapanıyor?
Kısa Çalışma Ödeneği ne zaman bitiyor 2021? Tarih açıklandı: Kısa Çalışma Ödeneği hangi tarihte bitecek?
MERAK EDİLENLERKısa Çalışma Ödeneği ne zaman bitiyor 2021?
HIZLI YÜKSELİŞ! 22 Mart Bitcoin kaç TL? Bitcoin ne kadar oldu?
MERAK EDİLENLERBitcoin yükselişe geçti