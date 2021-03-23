Türkiye'de borsanın saat kaçta açıldığı ve kapandığına ilişkin aramalar oldukça merak edilen konular arasında yer alıyor. Borsada işlem yapan ya da yapmak isteyen vatandaşlar, borsa saat kaçta açılıyor ve kaçta kapanıyor gibi soruların cevaplarını arıyor. İşte borsa çalışma saatleri...

TÜRKİYE'DE BORSA SAAT KAÇTA AÇILIYOR?

Piyasalarda yaşanan hareketlilikle beraber büyük ve küçük ölçekli yatırımcılar fark etmeksizin borsa açılış ve kapanış saatlerini araştırmaya başladı. Sabah saatlerinden bu yana gündeme gelen bu konuda detaylar gündemdeki yerini alırken aynı zamanda Avrupa, Asya ve Amerikan borsaları mesai saatleri de merak ediliyor.

Borsa saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor, kaça kadar açık? 2021 Borsa çalışma saatleri!

BİST İŞLEM SAATLERİ



Borsa İstanbul'da gerçekleştirilecek alım-satım ve diğer tüm borsa işlemlerinin gerçekleştirilmesi mümkün olan saat aralığı birçok vatandaş tarafından merak ediliyor. İşte piyasa takibini sürdüren vatandaşlar tarafından araştırılan BİST işlem saatleri hakkında detaylar.

Borsa kaçta açılıyor kaçta kapanıyor?

Piyasalarda işlem yapmak isteyen vatandaşlar için borsa açılış ve kapanış saatleri şu şekilde:

Borsa İstanbul'da gerçekleştirilecek olan işlemlerin sabah 9:40 ila akşam saat 18:10 arasında gerçekleştirilmesi gerekiyor.

SÜREKLİ İŞLEM GÖREN PAYLAR

09:40 - 09:55 Gün Başı Açılış Seansı için Emir Toplama

09:55 - 10:00 Eşleştirme/Fiyat Belirleme

10:00 - 13:00 Sürekli İşlem

13:00 - 13:55 Gün Ortası Tek Fiyat Seansı (Emir Toplama)

13:55 - 14:00 Eşleştirme/Fiyat Belirleme

14:00 - 18:00 Sürekli İşlem

18:01 - 18:05 Kapanış Seansı

18:05 - 18:08 Eşleştirme/Fiyat Belirleme

18:08 - 18:10 Kapanış Fiyatlı İşlemler