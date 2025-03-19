Borsa İstanbul AŞ, BIST 100 endeksindeki kayıpların yüzde 7'yi aşmasıyla Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi'nin çalıştığını ve pay piyasasındaki tüm sıralarda işlemlerin gün içinde geçici olarak 2. kez durdurulduğunu duyurdu. Borsa İstanbul'da Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi, anlık olarak endekste yüzde 5 ve yüzde 7'lik değer kayıplarının oluşması ile tetiklenerek yatırımcıların panik işlemleriyle zarar görmesini en aza indirmek için devreye alınmaktadır.​​​ Peki, "Borsa neden düştü? 19 Mart Borsa İstanbul BIST 100 endeksi ile borsa bugün neden düşüyor?" İşte detaylar...