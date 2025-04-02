Borsa neden düşüyor? 2 Nisan 2025 BIST 100 endeksi ile borsa neden düştü?
Borsa İstanbul BIST 100 endeksi, haftanın ilk işlem gününde günü yüzde 1,41 değer kaybıyla 9.523,31 puandan tamamladı. Küresel piyasalarda ise, ABD Başkanı Donald Trump'ın bugün açıklaması beklenen tarifelere ilişkin süregelen belirsizliklerin etkisiyle karışık bir seyir izleniyor. Yaşanan düşüş, "Borsa neden düşüyor? 2 Nisan 2025 BIST 100 endeksi ile borsa neden düştü?" sorularını beraberinde getirdi. İşte 2 Nisan Çarşamba borsada yaşanan düşüşün nedenine ilişkin tüm merak edilenler...
Borsa neden düştü sorusu, Borsa İstanbul endeksinin günü negatif kapatması sebebiyle günün en merak edilen konuları arasında yer aldı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,79 ile spor olurken, en fazla kaybettiren endeks yüzde 0,83 ile finansal kiralama faktoring oldu. Genel olarak; şirketlerin performansları, faiz oranları, jeopolitik belirsizlikler borsaları etkiyelen etmenler arasında yer alırken, Borsa İstanbul BIST 100 endeksinde yaşanan düşüşün nedeni yatırımcılar tarafından merak edilip araştırılan konular arasında yer aldı. Peki, "Borsa neden düştü? 2 Nisan 2025 Pazartesi Borsa İstanbul BIST 100 endeksi ile borsa bugün neden düşüyor?" İşte detaylar...
BORSA NEDEN DÜŞTÜ?
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,41 değer kaybederek 9.523,31 puandan tamamladı.
BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 136,17 puan azalırken, toplam işlem hacmi 92,5 milyar lira oldu.
Bankacılık endeksi yüzde 0,38 değer kazanırken, holding endeksi ise yüzde 1,88 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 4,74 ile spor, en fazla kaybettiren yüzde 2,54 ile inşaat oldu.
Küresel piyasalar, ABD Başkanı Donald Trump'ın bugün açıklaması beklenen tarifelere ilişkin süregelen belirsizliklerin etkisiyle karışık bir seyir izliyor.
Analistler, yarın yurt içinde enflasyon verisinin, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası (ECB) toplantı tutanakları, Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ile ABD ve Avrupa'da açıklanacak hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi’nin (PMI) başlıca takip edileceğini belirtti. Teknik açıdan ise BIST 100 endeksinde 9.600 ve 9.700 seviyelerinin direnç, 9.400 ve 9.300 puanın ise destek konumunda olduğu kaydedildi.
AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, mart ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 2,87 arttığını tahmin ediyor.
Mart ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 2,87), bir önceki ay yüzde 39,05 olan yıllık enflasyonun yüzde 38,66'ya gerileyeceğini öngören ekonomistlerin 2025 sonu enflasyon beklentisi mart ayı itibarıyla yüzde 30,62 oldu.