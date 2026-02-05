Borsa günü düşüşle tamamladı! 5 Şubat borsa neden düştü?
Borsa İstanbul BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,17 düşüşle 13.867,12 puandan başladı. Gün boyu dalgalı seyrini sürdüren endeks günü, yüzde 2,17 değer kaybederek 13.589,14 puandan tamamladı. Küresel piyasalarda ise, teknoloji hisselerindeki yüksek değerleme endişeleri ve yazılım sektöründe satışların derinleşmesiyle karışık bir seyir izleniyor. Peki, 5 Şubat borsa neden düştü? İşte 5 Şubat 2026 Perşembe borsada düşüşün nedeni...
BIST 100 endeksinin günü düşüşle tamamlamasının ardından borsa neden düştü, sorusunu gündeme getirdi. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,24 ile finansal kiralama faktoring olurken, en çok kaybettiren sektör ise yüzde 3,68 ile madencilik oldu. Genel olarak; şirketlerin performansları, faiz oranları, jeopolitik belirsizlikler borsaları etkiyelen faktörler arasında yer alırken, Borsa İstanbul BIST 100 endeksinde yaşanan düşüşün nedeni merak konusu oldu. Peki, "Borsa neden düştü? 5 Şubat 2026 Perşembe Borsa İstanbul BIST 100 endeksi ile borsa bugün neden düşüyor?" İşte detaylar...
BORSA NEDEN DÜŞTÜ?
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,17 değer kaybederek 13.589,14 puandan tamamladı.
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 302,0 puan azalırken toplam işlem hacmi 192,3 milyar lira oldu.
Bankacılık endeksi yüzde 2,42, holding endeksi yüzde 2,35 değer kaybetti.
Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,24 ile finansal kiralama faktoring, en çok kaybettiren yüzde 3,68 ile madencilik oldu.
Küresel piyasalar, teknoloji hisselerindeki yüksek değerleme endişeleri ve yazılım sektöründe satışların derinleşmesiyle negatif seyrederken yurt içinde BIST 100 endeksi de günü genele yayılan satışlarla satıcılı bir seyirden tamamladı.
Makroekonomik tarafta ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) toplam rezervleri, 30 Ocak haftasında 218 milyar 158 milyon dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı ve rekor serisini üçüncü haftaya taşıdı.
Analistler, yarın yurt içinde hazine nakit dengesinin, yurt dışında ise Almanya'da sanayi üretimi, dış ticaret dengesi ve ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.400 ve 13.300 puanın destek, 13.700 ve 13.800 puanın ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.