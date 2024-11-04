BORSA NEDEN DÜŞTÜ?

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,49 değer kaybederek 8.663,88 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 221,12 puan azalırken, toplam işlem hacmi 68,1 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 4,83, holding endeksi yüzde 2,31 değer kaybetti.

Sektör endekslerinin tümü gerilerken, en çok kaybettiren bankacılık oldu.