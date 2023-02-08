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Borsada işlemler durduruldu

Borsa İstanbul'da işlemler durduruldu. Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamada, "Borsamız Pay Piyasası ile Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası pay ve pay endeksi türev pazarlarında işlemlerin durdurulmasına karar verilmiştir" denildi

Borsada işlemler durduruldu
AA

Borsa İstanbul'da işlemler durduruldu. Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamada, "Borsamız Pay Piyasası ile Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası pay ve pay endeksi türev pazarlarında işlemlerin durdurulmasına karar verilmiştir" denildi.

2 KEZ DEVRE KESİCİ ÇALIŞTI

Güne negatif bir seyirle başlayan borsada, kısa süre içerisinde önce yüzde 5'lik daha sonra yüzde 7'lik düşüşler yaşandı. İki noktada da devre kesici sistem çalıştı.

Borsa İstanbul'un Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi'nin devreye girmesine ilişkin yaptığı açıklama, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlandı.

Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi düşüşün yüzde 5'i aşmasıyla saat 10.12.01'de de devreye girerken, 2. devre kesici 10:42:31 itibarıyla çalıştı.

Borsa İstanbul'da Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi, anlık olarak endekste yüzde 5 ve yüzde 7'lik değer kayıplarının oluşması ile tetiklenerek yatırımcıların panik işlemleriyle zarar görmesini en aza indirmek için kullanılıyor.​​​

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