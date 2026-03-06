Borusan Contemporary kadınları konuk ediyor

Borusan Contemporary, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında, kapılarını tüm kadınlara ücretsiz olarak açıyor. Kadınlar bu özel günde, Perili Köşk'ün zamansız mimarisi ve eşsiz Boğaz manzarası eşliğinde sanat dolu bir pazar günü geçirme fırsatı bulacak.

Ziyaretçiler, Kanadalı fotoğraf sanatçısı Edward Burtynsky'nin çalışmalarını bir araya getiren, "Dönüşen Yeryüzü" sergisini keşfederek, güncel sanatı deneyimleyebilecek. “Edward Burtynsky: Dönüşen Yeryüzü”, sanatçının Türkiye’nin farklı bölgelerinde çektiği ve ilk kez izleyiciyle buluşan güncel projesinin yanı sıra, son otuz yıllık birikiminden seçilmiş, ses getirmiş fotoğraflarına yer veriyor. Marcus Schubert’in küratörlüğünü üstlendiği sergi, “Erozyon”, “Su ve Tuz”, “Afrika Çalışmaları”, “Doğa”, “Taş Ocakları”, “Berezniki Madeni” ve “Petrol” gibi tematik başlıklar altında sunulan çok özel karelerle, ziyaretçileri görsel ve düşünsel bir yolculuğa çıkarıyor.