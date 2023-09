Borusan Sanat'ta yeni sezon Ekim'de başlıyor

Borusan Sanat, Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası (BİFO) ve Borusan Quartet ile dolu dolu bir sezona başlıyor. Yeni sezonda BİFO, Gürer Aykal, 2024/2025 sezonundan itibaren sanat yönetmenliği görevine atanacağı yeni açıklanan Carlo Tenan, Can Okan, James Judd, George Pehlivanian, Finnegan Downie Dear, Gergely Madaras, Francisco Valero-Terribas, Nisan Ak ve Masis Aram Gözbek gibi şeflerin yönetiminde, Fazıl Say, Güher & Süher Pekinel, Can Çakmur, Dorukhan Doruk, Eda Seviniş, Korkmaz Can Sağlam, Maximilian Cem Haberstock, Naz İrem Türkmen, Veriko Tchumburidze, Emir İlgen, Magma Filarmoni Korosu, Hale Soner, Nesrin Gönüldağ, Ayhan Uştuk, Tuncay Kurtoğlu, Joyce DiDonato, Bomsori Kim, Zee Zee, Fatma Said, Marina Rebeka, Jonathan Tetelman, MIDORI, Alexandra Conunova, Nemanja Radulović, Valeriy Sokolov, The Per Poc Puppet Company (Anna Fernández ve Santi Arnal) ile aynı sahneyi paylaşacak.

Borusan Sanat’tan Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yılına özel konserler!

Borusan Sanat, Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yılı onuruna, Türk bestecilerin çalışmalarını desteklemek ve Türk müzik kütüphanesine katkıda bulunmak misyonuyla üç Türk besteciye eser siparişi verdi. Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası ile 12 Ekim’de gerçekleşecek konserde, Fazıl Say’ın 100. yıl için bestelediği 6. Senfonisi seslendirilecek. 9 Mayıs konserinde Zeynep Gedizlioğlu’na sipariş edilen yeni eserinin dünya prömiyeri gerçekleşecek. 23 Ekim’de ise Cem Oslu’ya sipariş edilen yeni eserinin dünya prömiyeri Borusan Quartet ile izleyicilerle buluşacak. 100. yıl kutlamaları çerçevesinde, 2 Kasım’da Borusan Holding’in ev sahipliğinde, BİFO’nun onursal şefi Gürer Aykal yönetimindeki BİFO, Cumhuriyet’in ilk kuşak bestecilerinden Ahmed Adnan Saygun’un Yunus Emre Oratoryosu’nu seslendirilecek.

Borusan Sanat, yeni sezonda hazırladığı programla Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yılını müzikle ve konserleriyle kutlayacak. Borusan Kocabıyık Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Hamedi, bu yıl, Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılı olması sebebiyle herkes için özel bir anlam taşıdığını belirterek "Borusan Sanat olarak bizler de bu coşkuyu, yeni sezonumuza yönelik çalışmalarımıza ve konserlerimize taşıyoruz" dedi.

BİFO’nun yeni sanat yönetmeni Carlo Tenan oldu!

BİFO’yu konuk şef olarak yönettiği konserlerle dinleyicilerin büyük beğenisini toplayan Carlo Tenan, 2023/24 sezonu itibarıyla BİFO’nun sanat yönetmeni oldu. Senfonik müzik, opera ve bale yorumları ile derin bir çağdaş müzik kavrayışına sahip Tenan, günümüzün en parlak şeflerinden biri olarak tanınıyor. Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası’nın yeni sanat yönetmeni olacağının heyecanını paylaşan Tenan yaptığı açıklamasında, “Müzikte yeni ufuklar keşfetmeye, yaratıcılığımızın sınırlarını zorlamaya ve performanslarımızla kalplere dokunmaya devam edeceğiz. Hep birlikte Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası ve Borusan Sanat’ın dünya sahnesinde daha da parlamasını sağlayacağız. Bize her fırsatta destek veren izleyicilerimize ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Tutkumuzu besleyen; onların varlığı, alkışları ve müziğe olan sevgileri. Müziğin bu heyecan verici yolculuğuna hep birlikte çıkacağız ve size söz veriyorum, güzel günler bizi bekliyor.” dedi.

BİFO, açılış konserini dünya prömiyeri ile yapıyor!

Can Okan - Fazıl Say

Açılış Konseri’ni 12 Ekim Perşembe günü saat 20.00’de Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde gerçekleştirecek olan BİFO, dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say’ın Borusan Sanat’ın siparişi üzerine bestelediği 6. Senfonisi “100 Yaşında Bir Çocuk” ile dünya konser salonlarında ilk kez, bu sezonun ilk konserinde, izleyicileriyle buluşacak. Can Okan yönetimindeki bu özel konserde Fazıl Say, Mozart’ın 21. Piyano Konçertosu’nu seslendirecek.

“Dünya Sahnelerinde Genç Yetenekler”

19 Ekim Perşembe günü James Judd yönetimindeki BİFO ve devlet sanatçısı piyanistler Güher & Süher Pekinel, bu konserde “Dünya Sahnelerinde Genç Yetenekler” projesinin birbirinden değerli sanatçılarıyla aynı sahneyi paylaşacak. Her biri eğitimleri henüz tamamlanmamış genç birer yetenekken bu projeye dahil olan, günümüzde ise klasik müzik dünyasının birer yıldızı olmuş genç müzisyenlerin solistliğinde gerçekleşecek bu özel konserde dikkat çekici genç müzisyenler, Beethoven, Mendelssohn ve Bach’ın solist grupları için yazdığı eserlerden oluşan bir program ile sahnede olacaklar. Şimdiden dinleyenlerin beğenisini kazanan Can Çakmur, Dorukhan Doruk, Eda Seviniş, Korkmaz Can Sağlam, Maximilian Cem Haberstock, Naz İrem Türkmen, Veriko Tchumburidze ve Emir İlgen, BİFO ile aynı sahnede buluşacak.

Yunus Emre Oratoryosu

2 Kasım Perşembe günü saat 20.00’de Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde onursal şefi Gürer Aykal yönetimindeki BİFO, Türkiye’nin çoksesli müzik tarihinin başyapıtlarından biri olan Yunus Emre Oratoryosu’nu seslendirecek. Cumhuriyet döneminin ilk kuşak bestecilerinden Ahmed Adnan Saygun’un 1943 yılında tamamladığı ve ilk kez 1946’da Ankara'da sahnelenmiş olan eser, ilk Türkçe oratoryo niteliği taşıyor. BİFO’nun, Masis Aram Gözbek yönetimindeki Magma Filarmoni Korosu ile aynı sahneyi paylaşacağı gecenin solistleri, Devlet Opera Balesi’nin güçlü sesleri, yıldız solistler Hale Soner (soprano), Nesrin Gönüldağ (mezzosoprano), Ayhan Uştuk (tenor) ve Tuncay Kurtoğlu (bas).

BİFO İle İtalyan Opera Esintisi

BİFO, 16 Kasım Perşembe günü saat 20.00’de Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde vereceği konserde zengin bir şan programı ile izleyiciyle buluşacak. Henüz 14 yaşındayken doğduğu şehir olan Kahire’den Milano’ya, La Scala Tiyatrosu’nun akademisine giden ve BBC Radyo 3’ün yeni kuşak sanatçılarından biri olarak seçilen Fatma Said’in solist olarak yer alacağı konserde, BİFO’yu Carlo Tenan yönetecek.

George Pehlivanian - Nemanja Radulović

2023 yılının son konserinde BİFO, yeteneği sınırlaerı aşan kemancı Nemanja Radulović’i sahnesinde ağırlayacak. Keman repertuvarının en sevilen yapıtlarından biri olan ve Beethoven’ın bu çalgı için yazdığı tek konçertosu, Radulović’in büyüleyici yorumuyla müzikseverler ile buluşacak. 7 Aralık Perşembe günü saat 20.00’de gerçekleşecek bu konserde orkestranın şefliğini ise Londra Filarmoni Orkestrası, Vancouver Senfoni, NDR Hamburg, Leipzig Gewandhaus, BBC Filarmoni gibi dünyanın önde gelen pek çok orkestrasıyla bir araya gelen George Pehlivanian yürütecek.

BİFO ile coşkulu bir yeni yıl konseri

Günümüzün en başarılı uluslararası yıldızlarından Marina Rebeka ve Jonathan Tetelman’ın solist olarak sahnede olacağı bu görkemli konserde BİFO, yeni yılı, muhteşem bir virtüözite içeren opera eserleriyle çevrili programıyla karşılayacak. Orkestrayı Carlo Tenan’ın yöneteceği konser, 11 Ocak Perşembe günü saat 20.00’de Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde izleyici ile buluşacak.

Finnegan Downie Dear - Alexandra Conunova

BİFO’nun 18 Ocak Perşembe günü gerçekleştireceği konserindeki konuk şefi, geçtiğimiz sezonda Staatsoper Berlin, Camerata Salzburg ve Gothenburg orkestralarıyla çalışan Finnegan Downie Dear. Paris Orkestrası, Mahler Oda Orkestrası ve Suisse Romande gibi topluluklarla konserler veren keman sanatçısı Alexandra Conunova’nın BİFO ile ilk kez buluşacağı bu konserde, Çaykovski’nin Re Majör Keman Konçertosu ve Çaykovski’nin 6. Senfoni’si dinleyenlerle buluşacak.

Carlo Tenan - Midori

BİFO, Şubat ayının ilk konserinde dünyaca ünlü keman sanatçısı Midori’yi sahnesinde ağırlıyor. Kraliyet İskoç Ulusal Orkestrası, NDR Elbphilharmonie Orkestrası, Suntory Hall ve Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası’nın ortak siparişi olan Detlev Glanert’in Ölümsüz Sevgiliye isimli 2. Keman Konçertosu, Türkiye prömiyeri niteliğindeki bu konserde Midori’nin etkileyici yorumuyla dinleyenlerle buluşacak. 15 Şubat Perşembe günü saat 20.00’de Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde gerçekleşecek konserde, Carlo Tenan yönetimindeki BİFO, Brahms’ın 2. Senfonisi ve Marzocchi’nin Orkestra İçin Encore eserlerini de seslendirecek.

Gürer Aykal - Valeriy Sokolov

7 Mart Perşembe günü saat 20.00’de Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde, onursal şefi Gürer Aykal yönetimindeki BİFO, Rus müziğinin usta bestecilerinden üçünün, Prokofyev, Mussorgski ve Çaykovski’nin eserlerinden bir seçki sunacak. Konserin solisti, keman için düzenlenen en prestijli yarışmalardan biri olan Uluslararası George Enescu Yarışması’nın birincisi Valeriy Sokolov. Başarılı kemancının Prokofyev’in 2. Keman Konçertosu’nu yorumlayacağı konserde ayrıca BİFO, Mussorgski’nin Çıplak Dağda Bir Gece ve Çaykovski’nin Francesca da Rimini başlıklı yapıtlarını seslendirecek.

Carlo Tenan - Joyce DiDonato

21 Mart Perşembe günü, dünyaca ünlü, diva Joyce DiDonato, şef Carlo Tenan’ın yönetiminde Hector Berlioz ve Richard Strauss’un en sevilen yapıtlarından bir seçki ile sahnede olacak. Opera sahnelerindeki performansları ile dünyanın gelmiş geçmiş tüm büyük solistleriyle birlikte anılacak kadar üstün bir düzeyde olan DiDonato, konserleriyle de güçlü, davetkâr ve görkemli olarak nitelendiriliyor. New York Times’ın “Mükemmel bir 21. yüzyıl divası, karizmanın, zekâ ve yetenekle birleşimi” olarak nitelendirdiği DiDonato, BİFO’nun yeni sezonunun konuğu oluyor.

Gergely Madaras - Bomsori Kim

BİFO’nun 4 Nisan Perşembe günü gerçekleştireceği konserindeki konuk şefi, Liège Kraliyet Filarmoni Orkestrası’nın müzik direktörü Gergely Madaras olacak. BİFO’nun, Mendelssohn ve Franck’ın eserlerini seslendireceği gecede, Deutsche Grammophon etiketinin yeni yıldızlarından kemancı Bomsori Kim, Max Bruch’un 1. Keman Konçertosu’yla baharın sesini müzikseverlere taşıyacak.

BİFO ile 23 Nisan coşkusu!

Francisco Valero-Terribas

Sezonun şüphesiz en merakla beklenen konserlerinden birinde BİFO, The Per Poc Puppet Company ile aynı sahneyi paylaşacak. Prodüksiyonları ile dünya çapında ün kazanmış olan Per Poc’un manifestosu “senfonik müziği yeni izleyicilerine taşımak” üzerine kurulu. The Per Poc, küçükleri olduğu kadar büyükleri de ilk seslendirilişinden itibaren büyüleyen Prokofyev’in “Peter ve Kurt” adlı senfonik masalında, şef Francisco Valero-Terribas yönetimindeki BİFO ile 20 Nisan Cumartesi günü saat 15.00’te izleyicileriyle buluşacak.

Nisan Ak - Zhang Zuo

BİFO, 9 Mayıs Perşembe günü saat 20.00’de Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde gerçekleştireceği sezonun son konserinde üç yıldızı bir araya getiriyor. Türkiye’nin başarılı genç kuşak sanatçılarından besteci Zeynep Gedizlioğlu, orkestra şefi Nisan Ak ve Çin asıllı Amerikalı piyanist Zhang Zuo, müzikseverler tarafından daha yaygın bilinen adı ile Zee Zee’yi buluşturan bu konserde, Gedizlioğlu’nun Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası’nın siparişi üzerine bestelediği eserinin dünya prömiyeri yapılacak.

Borusan Quartet’in sezon programı dopdolu!

Borusan Quartet, bu sezon vereceği dört konserle izleyicisi ile buluşmaya hazırlanıyor. 23 Ekim Pazartesi günü saat 20.00’de Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası’nda gerçekleştireceği sezonun ilk konserinde Borusan Quartet, Cumhuriyet döneminin ilk kuşak bestecilerinden Ulvi Cemal Erkin ve Ahmed Adnan Saygun’un eserlerinin yanı sıra Cem Oslu’nun, Borusan Quartet için bestelediği Göz Açıp Kapayıncaya Kadar isimli sipariş eseri ile bir dünya prömiyerine daha imza atacak.

Bir Borusan Quartet klasiği olarak 25 Aralık günü saat 20.00’de gerçekleşecek Piazzolla akşamında, bestecinin en sevilen eserleri seslendirilecek. Tangonun büyük ustası, 20. yüzyıl müziğinin eşsiz bestecilerinden Astor Piazzolla, Borusan Quartet’in ustalıklı yorumuyla bir kez daha birleşecek.

19 Şubat Pazartesi günü saat 20.00’de en sevilen bestecilerden Haydn ve Mozart’tan başlayan ve Beethoven ile Schubert’e kadar uzanan, klasik dönem ve romantik döneme damga vurmuş bestecilerin başyapıtları, Borusan Quartet’in yorumuyla dinleyiciyle buluşacak.

29 Nisan Pazartesi günü saat 20.00’de, sezonun son konserinde Borusan Quartet, Robert Schumann ve Felix Mendelssohn’un yapıtlarını seslendirecek. Alman romantizminin oda müziğiyle birleştiği, Borusan Quartet’in bu geceyi başarılı performanslarıyla taçlandıracağı konser, iki büyük bestecinin zorlu eserlerini müzikseverler ile buluşturuyor.

Borusan Müzik Evi’nde yeni sezon!

The Necks

Borusan Müzik Evi ise müzikte yeniyi sahneye taşıyan topluluklar ve etkileyici müzik performanslarıyla sezon boyunca izleyicilerini ağırlayacak. 2023/24 sezonunda tam 15 konserle, çağdaş, yeni müzik, doğaçlama ve avangart caz gibi farklı müzik türlerinden bir seçki sunacak. Borusan Müzik Evi’nin Ekim ayında duyurulacak yeni sezonunda, yerli ve yabancı birbirinden farklı proje ve sanatçılar, müzikseverler ile buluşacak. Programın şimdilik öne çıkan isimleri, Viyana müzik kültürüne özgü yüksek teknik düzey ve ses kalitesini temsil eden, 21. yüzyılın çağdaş yaratımlarını desteklemek amacıyla kurulan ensemble XXI. jahrhundert ve Kod Müzik işbirliğiyle hayata geçirilen Nova Muzak’ın 36. serisinde Borusan Müzik Evi’ne konuk olacak, Avustralya’nın en kült gruplarından The Necks.