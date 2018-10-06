Borussia Dortmund, Augsburg maçı nefes kesti. Konuk ekip 22. dakikada Finnbogason'un golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi. Maçın son yarım saatinde izleyenler tam 6 gol gördü. İlk olarak 59'da oyuna giren Paco Alcacer, 62. dakikada skoru eşitledi. 71'de konuk ekip Philipp Max ile 2-1 öne geçti. 80'de ikinci kez sahneye çıkan Paco Alcacer skoru tekrar eşitledi: 2-2.

4 dakika sonra Marico Götze'nin golü geldi ve Borussia Dortmun 3-2 öne geçti. Ev sahibi ekibin sevinci 3 dakika sürerken; Gregoritsch konuk ekibi umutlandırdı ve skoru 3-3'e getirdi. Borussia Dortmund ve Barcelona'dan kiralanan golcü oyuncu Paco Alcacer, son sözü 90+5'te söyledi. İspanyol golcü, bir kez daha ağları havalandırdı hem hat-trick'ini tamamladı hem de Dortmund'u galibiyete taşıdı, 4-3.

PACO ALCACER, TARİHE GEÇTİ



Yaptığı hat-trick'le Dortmund'u zirvede tutan Paco Alcacer, Almanya rekoruna ortak oldu. Dortmund'la, hepsinde de sonradan oyuna giren ve 3 maçta 6 gole ulaşan Alcacer, Bundesliga tarihine geçti. İspanyol gücü, ilk 3 maçında en az 5 gol atan isimler arasına adını yazdırdı ve 1963'te 6 gol atarak zirvede yer alan Hamburg'lu Gert Dörfel'i yakaladı. Paco Alcacer, Borussia Dortmund tarihinde ilk 3 maçında 6 gol atan ilk futbolcu unvanını da ele geçirdi.

GÜNÜN DİĞER SONUÇLARI

Fortuna Düsseldorf - Schalke 04: 0-2

Hannover 96 - Stuttgart: 3-1

Mainz 05 - Hertha Berlin: 0-0

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