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        Haberler Spor Futbol Borussia Dortmund ile Fluminense son 16 biletini aldı - Futbol Haberleri

        Borussia Dortmund ile Fluminense son 16 biletini aldı

        2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası F Grubu'nda mücadele eden Borussia Dortmund ve Fluminense son 16 turu biletini aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2025 - 00:26 Güncelleme: 26.06.2025 - 00:26
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        Dortmund ile Fluminense son 16 biletini aldı
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        2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası F Grubu'nda Borussia Dortmund ve Fluminense son 16 turuna kaldı.

        ABD'nin Cincinnati şehrindeki TQL Stadı'nda oynanan maçta Alman ekibi Borussia Dortmund'la Güney Kore temsilcisi Ulsan'la karşılaştı.

        Borussia Dortmund, maçın 36. dakikasında Daniel Svensson'dan gelen golle sahadan 1-0 galip ayrıldı.

        Miami'deki Hard Rock Stadı'nda oynanan günün diğer karşılaşmasında, Güney Afrika temsilcisi Mamelodi Sundowns ile Brezilya ekibi Fluminense golsüz berabere kaldı.

        F Grubu'nda 7 puanla lider Borussia Dortmund ile 5 puanlı Fluminense son 16 turuna yükseldi.

        Mamelodi Sundowns 4 puanla 3. sırada yer alırken, Ulsan ise turnuvayı puansız tamamladı.

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