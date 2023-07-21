Boş ev vergisi nedir ve nasıl alınır? Boş ev vergisi gelecek mi ve kimlerden alınacak?
Yüzde 25 kira artış sınırının ardından bu kez boş ev vergisi gündeme geldi. Ekonomideki dalgalanmalar ve ev fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan, boş ev vergisine dair kritik bir açıklamada bulundu. İşte, binlerce ev sahibi ve kiracıyı yakından ilgilendiren boş ev vergisine dair son gelişmeler...
Boş ev vergisi, günün hakkında en çok araştırma yapılan konularından biri durumunda. Ev ve kira fiyatlarındaki çarpıcı yükseliş nedeniyle gündem olan konuya dair Cumhurbaşkanı Erdoğan, Körfez turu sonrası önemli bir açıklama yaptı. İşte, konu hakkındaki detaylar...
BOŞ EV VERGİSİ GELECEK Mİ?
Cumhurbaşkanı Erdoğan Körfez turu sonrası gazetecilerin sorularına yanıt verdi. Boş ev vergisi sorusuna Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanıtı şöyle:
Soru: Yüksek kiralarla ilgili bir soru sormak istiyorum. Sektör temsilcileri, sadece İstanbul'da tamamlanmamış, yarım kalmış 100 bin atıl konut olduğunu söylüyorlar. Bunlar sektöre kazandırılabilir mi? Boş duran evler de kira fiyatlarını etkiliyor. Bazı ülkeler boş duran evlerden yüksek vergi alıyor bilgisi var. Böyle bir şey olabilir mi Türkiye'de de?
Cevap: Şimdi Bakanlığımızın konuyla ilgili çalışması var. Bu çalışmayla da bunların üzerine üzerine gideceğiz. Yani bunların yanına bu kar kalmayacak. Fahiş kira artışını ve konut fiyatlarını durdurmak için gerekirse ceza uygulamasına da gideceğiz.
Vatandaşlarımızı açgözlü bir avuç azınlığın kar hırsına kurban edemeyiz. Vatandaşımızın alım gücünü düşürmemek, enflasyona ezdirmemek için yaptığımız zamlara göz diken ev sahipleri bunun bedelini ödemek zorunda kalacak. Hangi konuda olursa olsun fahiş fiyat artışlarına giden, piyasanın dengesini bozan yaptığı davranışın cezasını çekecektir.
BOŞ EV VERGİSİ NEDİR?
Yurt dışında birçok ülkede alınan boş ev vergisi, en az 6 aydır atıl şekilde bekletilen ve içinde kimsenin ikamet etmediği evin sahibinden alınan vergidir.
Henüz Türkiye'de nasıl işleyeceği; hatta Türkiye'de yapılacağı kesinleşmiş değil.