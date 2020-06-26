Boş İstanbul'da 'Ağır Yaralı'

HABERTURK.COM

Ferhat Göçer, aşk şarkılarının yer aldığı 3 şarkıdan oluşan single'ı 'Ağır Yaralı'yı çıkardı. Klasikleşmiş romantik şarkılarına yenilerinin eklendiği single'da sözleri Zeynep Talu'ya, bestesi Ferhat Göçer'e, düzenlemesi ise Milad'a ait olan çıkış şarkısı 'Ağır Yaralı'ya Ercan Şencan yönetmenliğinde klip çekildi.

Çekimleri 3 gün 3 gece süren 'Ağır Yaralı'nın klibinde, İstanbul'un boş sokakları ve eşine yüz yılda bir rastlanacak görüntüler yer alıyor. Sokağa çıkma yasağı döneminde özel izin alarak İstanbul'un boş olmasını değerlendiren Ferhat Göçer, 24 saat kalabalık olan bu şehrin eşsiz anlarını da klibiyle ölümsüzleştirdi. Göçer, ''Böyle klip yüz yılda bir çekilir. İstanbul'u bu kadar boş yakalayıp eşsiz bir klip çektik. Sanıyorum İstanbul'da böyle bir klip bir daha çekilemez'' dedi.

Söz ve müziği Milad'a ait olan albümdeki diğer şarkı 'Aramızdaki Mesafeler' ise iki versiyonu ile 'Ağır Yaralı'da yer alıyor. Söz, beste ve aranjmanı Milad'a ait olan şarkının akustik düzenlemesi Cenk Kandıralı'ya ait.