Samsun'un İlkadım ilçesi Zafer Mahallesi'nde, Kübra K. (30) boşanmak üzere olduğu ve 2 aydır ayrı yaşadığı eşi Selim K. (30) ile telefonda tartıştı. Kübra K., telefonu kapattıktan sonra gittiği eşinin işyerinde tartışmayı sürdürdü. İkili arasındaki gerginlik kavgaya dönüştü. İddiaya göre Kübra K. çantasından çıkardığı ekmek bıçağıyla Selim K.'yı karın, bacak ve elinden bıçaklayarak yaraladı.

KOCASININ DURUMU AĞIR

DHA'daki habere göre Selim K., kanlar içerisinde yere yığılırken, Kübra K. işyerinden ayrıldı. Çevredeki iş yeri sahiplerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Selim K., Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Selim K.'nın hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, Kübra K.'yı gözaltına aldı. Genç kadın emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.