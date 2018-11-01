Kayseri'de dün akşam saatlerinde Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan bir alışveriş merkezinin teras katında bir kadın cinayeti daha yaşandı. Hakkında 'uzaklaştırma' kararı bulunan Levent A., boşanma aşamasında olduğu eşi Emine A. ile konuşmak üzere buluştu. Bir süre sonra çift arasında başlayan tartışma, karşılıklı hakaretlerle büyüdü. Bu sırada Levent A., belinden çıkardığı tabancayla eşi Emine A.'ya kurşun yağdırdı.

AMELİYATA ALINDI AMA KURTARILAMADI

DHA'da yer alan habere göre kanlar içinde yere düşen Emine A., gelen 112 ekibinin ilk müdahalesinin ardından, ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Vücuduna 7 kurşun isabet ettiği belirlenen ve hemen ameliyata alınan Emine A., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

CİNAYET ZANLISI KOCA GÖZALTINDA

Alışveriş merkezinin terasında dehşet saçan Levent A. ise olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Terastaki diğer kişiler büyük panik yaşarken, kurşunların isabet ettiği camların kırıldığı görüldü.

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