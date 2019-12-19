Mustafa Şekeroğlu msekeroglu@cyh.com.tr

Olay bugün sabah 07.00 sıralarında Bahçelievler ilçesi Kocasinan Merkez Mahallesinde bulunan bir adreste meydana geldi. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre söz konusu adreste bulunan Gülderen Yıldırım, bir kişi tarafından bıçaklandı. Şüpheli olay yerinden kaçarken, hastaneye kaldırılan Gülderen Yıldırım hayatını kaybetti.

KATİLİ AYRILMAK İSTEDİĞİ KOCASI ÇIKTI

Olayla ilgili polis ekipleri harekete geçti. yapılan çalışmalarda, katil zanlısının Gülderen Yıldırım’ın eşi Bayram Yıldırım olduğu belirlendi. Bunun üzerine tüm ekiplere şüphelinin eşkalı gönderildi

KADIKÖY’DE YAKALANDI

Tüm ekipler kendi bölgelerinde şüpheli çalışması yapmaya başladı. Bu sırada Rasimpaşa Mahallesi’nde görülen bir şüphelinin eşkali uyması üzerine Kadıköy İlçe ekipleri harekete geçti. Şüpheliyi gözaltına aldı. Yapılan kimlik kontrolünde, şüphelinin katil zanlısı Bayram Yıldırım olduğu ortaya çıktı.

İKİ YILDIR AYRILAR

Emniyette götürülen şüpheli, suçunu itiraf etti. Yapılan incelemede, Gülderen Yıldırım’ın 2 yıl önce evden ayrılarak eşine boşanma davası açtığı belirlendi. Boşanma davası sürecinde, 16 Ekim günü polise giden maktul, kocasından “Kişilerin Huzur ve Sükûnunu Bozma” konusuyla ilgili şikayetçi olduğu belirlendi. Bu şikayet sonrası şüphelinin 23 Ekim gününden geçerli bir ay koruma tedbiri uygulandı. Bir aylık korumanın sona ermesinden sonra, maktulün, bu süreçte eşiyle arasının iyi olduğunu iddia ederek koruma talep etmediği ortaya çıktı. Olayla ilgili çok soruşturmaya çok yönlü devam ediliyor.