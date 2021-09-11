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Haberler Gündem 3. Sayfa
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Boşanma aşamasındaki karısını öldürdü, kaynanasını yaraladı

Kadın cinayetlerine bir yenisi daha eklendi. Düzce’de 2 yıllık karısı ile boşanma aşamasında olan adam eşi ve annesine saldırdı. Olayda eşi ölürken, kaynanası ise yaralandı

Boşanma aşamasındaki karısını öldürdü, kaynanasını yaraladı
Boşanmak istemeyen karısını öldürdü!
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HABERTURK.COM / İHA

Olay Düzce’nin Cumayeri ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Büyükmelen köyünde ikamet eden Özlem K. (19) ve Hasan K.(25) arasında geçimsizlik başladı. Özlem K., eşinin evinden ayrılarak annesi Gülfidan K.’nin evine (53) giderek boşanma davası açtı.

5 BIÇAK DARBESİYLE ACILAR İÇİNDE YERE YIĞILDI

Hasan K., önümüzde ki hafta görülecek boşanma davası öncesi eşinin yanına giderek barışmayı teklif etti. Ancak Özlem K. barışma teklifini kabul etmeyince mutfakta bulunan bıçağı alarak eşinin göğüs ve karın bölgesine saplamaya başladı. 5 bıçak darbesi alan genç kadını gören anne Gülfidan K. ise kavgayı ayırmaya çalıştı.

GENÇ KADIN KURTARILAMADI KAYNANA YARALANDI

Hasan K., bu kez de kaynanasını karın bölgesinden bıçaklayarak yaraladı. Anne ve kızı sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin arından Atatürk Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Özlen K. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hasan K. ise olay sonrası kaçarak kayıplara karıştı. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatılırken, firari şahsın yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

DÜĞÜN GÜNÜ BABASININ MEZARINA GİTMİŞTİ

Olayda can veren Özlem K. Hasan K. ile hayatını birleştirdiği gün gelinliğiyle babasının Cumayeri Şehir Mezarlığı'nda bulunan kabrini ziyaret etmişti.


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