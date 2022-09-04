Boşanma aşamasındaki kocadan demir sopalı saldırı! 0:00 / 0:00

DHA

İstanbul'da Funda Altınyay (36), boşanma aşamasındaki eşi Ferit Altınyay ve kardeşi Yusuf Altınyay tarafından demir sopayla darbedildi. Saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 23 Temmuz'da Ümraniye ilçesi Esenkent Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 2 çocuk annesi Funda Altınyay, boşanma aşamasında olduğu ve 1 yıldır ayrı yaşadığı eşi Ferit Altınyay ve kardeşi Yusuf Altınyay tarafından 10 aydır takip ediliyordu.

EŞİ KARDEŞİ İLE BİRLİKTE SALDIRDI

Çocuklarını kursa bırakan Altınyay, çıkmalarını beklerken yanına gelen Ö.Ş ile selamlaştı. Ferit Altınyay ve kardeşi Yusuf Altınyay, bir erkekle selamlaştığını gördükleri Funda Altınyay'a demir sopa ile saldırdı. Kadını darbeden iki kardeş, ardından konuştuğu Ö.Ş.'ye de saldırdı. Kavganın büyümesi üzerine iki kardeş, olay yerinden uzaklaştı.

KIRILAN KOLUNA PLATİN TAKILDI

Yaralanan Funda Altınyay, Sancaktepe İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede kolu kırıldığı tespit edilen Funda Altınyay'a platin takıldı. Funda Altınyay can güvenliği olmadığını belirtirken, avukatı Saim Antlı ise saldırıyı gerçekleştiren Ferit Altınyay hakkında tutuklama talebinde bulunduklarını söyledi.

'4 YIL BOYUNCA SÜREKLİ ŞİDDET GÖRDÜM'

Hem darbedildiğini hem de hakaret ve tehdide maruz kaldığını söyleyen Funda Altınyay, "Ben 4 yıl boyunca sürekli şiddet gördüm. Beni copla döverdi, kemerle boğazımı sıkıyordu, beni boğuyordu. Olaydan sonra can güvenliğim olmadığı için çocuklarımla birlikte kadın sığınma evine yerleştirildim" dedi.

'10 AYDIR BENİ TAKİP ETTİKLERİNİ BİLİYORDUM'

Demirle yapılan saldırının ardından ameliyat olduğunu belirten Funda Altınyay, şunları söyledi:

"Çocuğu okula götürürken orada başım çok ağrıyordu. Okulun yanındaki muhtarlık bahçesinde oturuyordum. Otururken kendisi ile erkek kardeşi beni gördüler. Sonra gardırobun demiriyle beni dövdü. Ardından kaynım yüzüme bir tokat daha attı. Beni hastanelik ettiler. Ben 6 gün boyunca hastanede yattım, ameliyat oldum.

Beni dövmeden önce bir ağabey geldi, nasıl olduğumu sordu. Teşekkür ettim, birbirimizi sorduk. Sonra kenara geçti. O esnada kaynım ve eşim beni takip ediyormuş. Zaten 10 aydır beni takip ettiklerini biliyordum. Çünkü beni sürekli tehdit ediyorlardı. 'Eğer evden çıkarsan seni döveceğiz, seni sakat bırakacağız, seni öldüreceğiz' diyorlardı. Olaydan bir hafta önce karakola gitmiştim. Bana, 'sen hala bizim namusumuzsun, nasıl başka bir erkeğin selamını alırsın? Namusumuzu beş paralık ettin' dediler. Bu söylemleri bahane ederek beni dövdüler, sakat bıraktılar. Ben koruma istiyorum."

'TUTUKLAMA TALEBİNDE BULUNDUK'

Funda Altınyay'ın Avukat Saim Antlı ise Ferit Altınyay'ın tutuklanması için talepte bulunduklarını ifade ederek şöyle konuştu:

"İlk boşanma davasını biz açmak istemiştik fakat 2 hafta sonra elimize tebligat geldi. Bizim aleyhimize bir davanın başlatıldığını gördük. Dava yaklaşık 5 ay önce açıldı. 5 ayın sonunda bu olay yaşandı. Yaklaşık 12 defa savcılık üzerinden karşılıklı şekilde şikayet durumu söz konusu olmuş. Aslında sadece boşanma davasını takip edecektik, burada kadına karşı bir şiddet söz konusu oldu.

Koruma kararı da ihlal edilince konunun bu duruma geldiğini anladık. Şu an hala koruma kararı var. Savcılık bu anlamda değerlendirme yaptı. İfadeler gereği haksız tahrik olduğunu düşündüğünden kaynaklı bir tutuklama gerçekleşmemiş ama tutuklamanın yapılması adına tutuklama talebinde bulunduk."