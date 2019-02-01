Polis kadını kısa sürede yakaladı

- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
- SPOR
- CANLI SKOR
- SÜPER LİG
- TFF 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- TAKIMLAR
- KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
- SAĞLIK
- YAZARLAR
Edinilen bilgiye göre, olay merkez Yüreğir ilçesine bağlı Özgür Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yaklaşık 9 yıl önce evlenen ve bu evlilikten 3 çocukları olan Nurşen (28) ile iş adamı Sefa B. (56) bir süre önce şiddetli geçimsizlik yaşamaya başladı. Bu nedenle Nurşen B. eşinden boşanmaya karar verdi. Ancak eşi Sefa B. mal varlığını paylaşmamak için boşanmak istemedi. Buna rağmen kadın boşanmak için mahkemeye başvurdu. Ancak koca anlaşmalı boşanmaya yanaşmadığı için mahkeme bir türlü sonuçlanmadı.
Nurşen B. kocası Sefa B. ile telefonda konuşurken tartışmaya başlayıp "Senin arabanı, evini tüm mal varlığını alacağım seni beş parasız bırakacağım" diyerek telefonu kapattı. Konuşmanın ardından genç kadın otomobil ile eşinin iş yerine gelerek ahşap malzemelerin üzerine benzin döküp iş yerini ateşe verdi. Daha sonra da otomobiliyle kaçtı. Bu sırada iş yerinde bulunan çalışanlar hemen yangına müdahale ederek alevleri kısa sürede söndürdü. Bu anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
Polis kısa sürede kadını yakalayarak polis merkezine getirdi. Yangın çıktığında iş yerinde olmayan koca ise iş yerine gelip durumu görünce şok oldu. Sefa B. "Olay olduğunda ben burada yoktum. Burayı ateşe veren kişi benim eşim. Neden yaktığını bilemiyorum. Şuan boşanma aşamasındayız o yüzden yapmış olabilir. Olayın tam olarak nasıl olduğunu bilmiyorum o sırada işçi arkadaşlar buradaydı. Olay karşısında şaşkınım” dedi.
Sefa B. daha sonrada polis merkezine gitti. Nurşen B.'de polis merkezinde eşinden boşanmak istediğini ancak kocasının mal varlığından vermemek için kendisinden boşanmak istemediğini bu nedenle aralarında sıkıntı olduğunu bu yüzden ona zarar vermek istediğini söylediği öğrenildi. Sefa B.'nin karısından şikayetçi olmadığı öğrenilirken genç kadın ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.