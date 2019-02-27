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Olay, Arnavutköy ilçesine bağlı Hüma Caddesi’nde meydana geldi. Şiddetli geçimsizlikten dolayı kocasına boşanma davası açan kadın, ailesinin yanına yerleşti. İddiaya göre, tekstil işçisi koca kayınpederinin evine sürekli gidip orada kalan eşini tehdit edip hakarette bulundu.
SOPALARLA SALDIRDILAR İDDİASI
DHA'nın haberine göre, kayınpederinin evine akrabalarıyla birlikte tekrar gelen koca, eşine konuşmak istediğini söyledi. Bir süre sonra taraflar arasında tartışma çıktı. Bunun üzerine koca, akrabalarıyla birlikte sopalarla kayınpedere ve genç kadına saldırmaya başladı.
POMPALI TÜFEKLE KARŞILIK VERDİ
Bu sırada evde bulunan pompalı tüfeği alan kayınpeder, evine baskın yaptıklarını iddia ettiği damadına ve akrabalarına ateş açmaya başladı. Açılan ateş sonucu taraflardan bir kişi yaralandı. Omuzuna isabet eden saçmalarla yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.
ÖZEL HAREKAT EKİPLERİ MAHALLEYE GİTTİ
Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayı polis ve özel hareket polisli sevk edildi. Özel Harekat Polislerinin desteğiyle çevrede geniş güvenlik önlemleri alan ekipler, güvenlik şeridi çekerek olay yerinde incelemelerde bulundu.
Park halindeki aracına çok sayıda saçma isabet eden Ferit Damalı, “Kuaförde tıraş oluyordum. Arabayı kapının önüne çekmiştim. Tıraşımı oldum, dışarı çıktım. Adamlara ateş etmişler, benim arabama da gelmiş dedi.
KAÇIŞ ANLARI GÜVENLİK KAMERASINDA
Hüma Caddesi’nde 5 katlı bir apartmanın birinci katında yaşanan olay güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, apartmana giren kişiler yaklaşık 15 dakika sonra koşar adımlarla olay yerinden uzaklaşıyorlar. Bazıları binanın etrafında gizlenmeye çalışırken, yukarıdan pompalı silahla ateş açıldığı, elinde sopa olan kişilerin ise kaçıştığı görülüyor.
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