Bosch gelirlerini yüzde 10 artırdı

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Bosch, 2021 mali yılında zorlu bir ortama rağmen satışlarda ve sonuçlarda büyüme elde ettiğini açıkladı.

Yapılan açıklamaya göre, Almanya merkezli teknoloji ve servis tedarikçisi şirket tarafından elde edilen satış geliri yüzde 10.1 artarak 78.7 milyar euroya, faaliyet sonucu (operasyonlardan elde edilen FVÖK) yarıdan fazla artarak 3.2 milyar euroya ulaştı. Önceki yıl yüzde 2.8 olan faaliyetlerden elde edilen FVÖK marjı yüzde 4’e yükseldi.

Bosch Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Stefan Hartung, şirketin yıllık rakamları ile ilgili olarak, "2021 mali yılının başarılı sonucu, mevcut yılın zorlu ortamıyla mücadele ederken güvenimizi güçlendiriyor" dedi.



Hartung, Bosch'un elektrifikasyon ve hidrojen gibi iklim nötr teknolojilere üç yıl içinde 3 milyar euro yatırım yapacağını duyurdu.

'HEM ELEKTRİK HEM HİRDROJEN GEREKLİ'

Yeşil elektriğe dayanması koşuluyla, elektrifikasyonun iklim nötrlüğe giden en hızlı yol olduğu kaydeden Hartung, 2021'de şirketin elektromobilite ile ilgili siparişlerinin ilk kez 10 milyar euroyu aştığını bildirdi.

Hartung, hidrojenin de gerekli olduğunu vurgulayarak, "Sanayi politikası, ekonominin tüm sektörlerini hidrojene hazır hale getirmeye odaklanmalı. Elektrik tabanlı çözümler önceliğe sahip, ancak hidrojen tabanlı çözümlerin de daha fazla ivme kazanması gerekiyor. Mavi gezegenimizde sürdürülebilir bir şekilde yaşamak istiyorsak her ikisine de ihtiyacımız olacak" dedi.

Bosch Yönetim Kurulu Başkanı, önümüzdeki üç yıl içinde şirketin işini dijital olarak dönüştürmek için 10 milyar euro daha yatırım yapacağını da duyurdu.

14 MİLYAR EUROLUK PAZARA GİRİYOR

Etkili iklim eylemi adına Bosch, hidrojen elektrolizine yönelik bileşen işine de giriyor. Şirket, yarısı 2025 için planlanan pazara çıkış tarihine kadar olmak üzere bu alana, yaklaşık 500 milyon euroluk yatırım yapmayı planlıyor.

Hartung, "Hidrojen teknolojilerini geliştirmek için geniş bir temelimiz var ve Avrupa'da hidrojen üretimini ilerletmek istiyoruz. Elektrolizör bileşenlerine yönelik küresel pazarın 2030 yılına kadar yaklaşık 14 milyar euroya ulaşmasını bekliyoruz" dedi. Bosch'un, akıllı bir modül oluşturmak için güç elektroniği, sensörler ve kontrol ünitesi ile birleşen, hidrojen elektroliz sisteminin temeli olan yığını tedarik edeceği bildirildi

'TEDARİKÇİLER DE FİYAT ARTIŞLARINI YANSITMAK ZORUNDA'

Öte yandan, Bosch Grubu'nun ilk çeyrekte satışlarını yüzde 5.2 artırdığı açıklandı.

Bosch Grubu Yönetim Kurulu Üyesi ve Finans Genel Müdürü Dr. Markus Forschner, "2022'ye sağlam bir başlangıç yaptık. Şu anda, faaliyet raporumuzda yer alan yüzde 6'lık satış büyüme tahminini aşmayı bekliyoruz. Ancak, karşılaştığımız önemli belirsizlikler, bir bütün olarak mevcut yıl için daha doğru bir tahminde bulunmanın hala zor olduğu anlamına geliyor" dedi.

Forschner, şirketin geçen yılki FVÖK marjını yakalama hedefine tam olarak ulaşamayacağını, satışlarda yüzde 4'e kadar artış beklendiğini bildirdi. Forschner, "Enerji, hammadde ve lojistik maliyetlerindeki hızlı artışlar nedeniyle mali sonucumuz üzerindeki yük önemli ölçüde artıyor. Devam eden yüksek fiyatlara ve çok değişken piyasalara hazırlanmamız gerekiyor. Sadece otomobil üreticileri değil, tedarikçiler de fiyat artışlarını yansıtmak zorunda" diye konuştu.

Forschner, Çin'deki koronavirüs pandemisinin olumsuz etkilerinin yeniden canlanması ve devam eden çip kıtlığı nedeniyle, dünyada toplam 88 milyon araçlık otomotiv üretimi için beklenen yıllık yüzde 9'luk artışın karşılanamayacağını öngörüsünde de bulundu.

FİLİZ ALBRECT: 'SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İKİNCİL BİR KONU DEĞİL'



Bosch'un, Avrupa Birliği'nin Yeşil Anlaşması’nı desteklediği, dünya genelindeki 400 şirket lokasyonuyla 2020'den beri karbon nötr olarak faaliyet gösterdiği de belirtildi.

Şirketin, 2020’lerin sonunda elde etmeyi hedeflediği enerji tasarrufunun üçte birini şimdiden gerçekleştirdiğini bildiren Bosch Yönetim Kurulu Üyesi ve Endüstriyel İlişkiler Direktörü Filiz Albrecht, "Sürdürülebilirlik artık ikincil bir konu değil. Bu, her şirketin ana işinin bir parçası olmalıdır" dedi.

Albrecht, şirketin bu yıl dünya genelinde 10.000 yeni yazılım mühendisi almayı planladığını da açıkladı.

BATARYA PAZARI 50 MİLYAR EUROYU BULACAK

Şirketin Yönetim Kurulu Üyesi Rolf Najork da, Bosch Grubu'nun endüstriyel teknolojisinde elektrifikasyonu benimsediğini kaydetti. Buna göre, şirket, mobil makinelerin yüzde 30'unun 2030 yılına kadar elektriklendirilmesini bekliyor.

Najork, batarya üretimi hakkında da bilgi vererek, "Volkswagen ile bir proje biriminde, Avrupa'daki batarya hücresi fabrikalarını donatacak bir şirket kurmak için çalışıyoruz. Ortak hedefimiz, batarya teknolojisinin yüksek hacimli üretiminde maliyet lideri olmak" dedi.

Bosch yetkilileri, batarya hücreli üretim teknolojisinin 2030 yılına kadar dünya genelinde 50 milyar euroluk pazar hacmine ulaşacağını aktardı.

Öte yandan, Bosch, 2020’lerin sonunda 3.5 milyar euroluk bir hacme ulaşacak bir pazar olan yakıt hücrelerine dayalı elektrikli mobiliteye de giriyor. Yapılan açıklamaya göre, bu yıl kamyonlar için yakıt hücreli güç aktarım sistemlerinin üretimine başlanacak.