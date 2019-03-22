Bosnalı Sırpların eski lideri Radovan Karadziç'e Srebrenitsa katliamı nedeniyle müebbet hapis

Bosnalı Sırpların eski lideri Radovan Karadziç'e Bosna'da sivillerin kitlesel bir şekilde öldürülmesindeki rolünden dolayı verilen 40 yıl hapis cezası temyiz davasında müebbet hapse çevrildi.

Karadziç 2016'da soykırım, insanlık suçu ve savaş suçundan 40 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Karadziç yeniden yargılanmak için temyize başvurmuş, savcılık ise cezasının ömürboyu hapse çevrilmesini talep etmişti.

Üst mahkeme Sırp liderin itirazlarını geçerli bulmadı.

Mahkeme, sivillerin katliamında Karadziç'in rolünü teyit ederek Temmuz 1995'te 8 binden fazla Müslüman Boşnak erkeğin Srebrenitsa'da öldürülmesine yönelik soykırım suçlamasını muhafaza etme kararı aldı.

73 yaşındaki Karadziç 2008'de Belgrad'da yakalandıktan bu yana Lahey'deki gözaltı merkezinde tutuluyor.

Savcılıktan ömür boyu hapis talebi

Lahey'deki Uluslararası Savaş Suçları Mahkemesi savcıları, geçen yıl Nisan ayında yapılan temyiz duruşmasında, 10 ayrı konuda suçlu bulunan Karadziç'e verilen 40 yıl hapis cezasını az bularak ömür boyu hapse mahkum edilmesini istemişti.

Uluslararası mahkemenin savcıları, "Soykırım, savaş ve insanlığa karşı suç işlediği" gerekçesiyle 24 Mart 2016'da Karadziç hakkında verilen kararı temyize götürmüştü.

Karadziç'in avukatı Peter Robinson ise, yargılamanın adil olmadığını savunarak, Sırp liderin beraatini ve yargılama sürecimin sona erdirilmesi talebinde bulunmuştu.

Robinson, yapılan adli hatalar nedeniyle, "masumiyet karinesinin ihlal edildiğini, kontrol edilemez bir dava ortaya konulduğunu bu nedenle de adil yargılamanın imkansız hale geldiğini" öne sürdü.

Karadziç, iç savaş sonucu parçalanan Yugoslavya'da "etnik temizlik konusundaki rolü" nedeniyle uluslararası mahkemeye çıkmıştı.

Lahey'deki mahkeme, 5 yıl süren dava sonunda Karadziç'in 40 yıl hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

Soykırım suçu

Sırp lider, Srebrenitsa'da 8 binden fazla Müslüman Boşnak erkeğin öldürülmesi nedeniyle, "Soykırım yapmaktan" suçlu bulundu.

Savcılık, bütün bu suçlamalar karşısında verilen 40 yıl hapis cezasının yeterli olmadığını, soykırım, savaş ve insanlığa karşı suç işlediği belirlenen Karadziç'in ömür boyu hapisle cezalandırılması gerektiğini savunuyordu.

Nisan 1992'de Bosna - Hersek'teki Sırp Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı seçilen Karadziç, Sırbistan ile yakın bağları korumak için çabaladı.

Bu çabaların sonucu olarak da, iç savaşta Boşnaklara yönelik bir etnik temizlik başladı. Sırp topraklarında yaşayan Boşnak ve Hırvatlar bölgeyi terk etmek zorunda kaldı.

Cinayet, sürgün, tecavüz ve rehin alma gibi çok sayıda suçla birlikte yürütülen etnik temizlik sonucu, onbinlerce insan hayatını kaybetti.

11 Temmuz 1995'de BM tarafından güvenli bölge ilan edilen ve Hollandalı askerlerin denetimine verilen Srebrenitsa kentinde 8 bine yakın Boşnak erkek, Sırp güçleri tarafından katledildi.

BM, Srebrenitsa'daki katliamı "soykırım" olarak niteledi.

Karadziç, "dünyanın en insancıl hapishanesi" olarak bilinen Lahey yakınlarındaki Scheveningen gözaltı merkezinde kalıyor.

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