Kaza, 6 Eylül günü 16.50 sıralarında İstanbul Bostancı'da meydana gelmiş, Ünver Havacılığa ait helikopter denize çakılmıştı. Helikopterde bulunan iş adamı Halil Ünver ve pilot İsmet Özgür hastaneye kaldırılmış, Ünver yaşamını yitirmişti.

O ANLARDA NELER KONUŞULDUĞU ARAŞTIRILACAK

Habertürk'ten Arzu Kaya'nın haberine göre, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca olayla ilgili yürütülen soruşturmada Ulaştırma Bakanlığı kaza kırım ekibi helikopterin enkazını incelemeye aldı. Savcılık talimatıyla helikopterde bulunan, pilotların kendi aralarında ve kule ile konuşmalarını kaydeden cockpit voice recorder(CVR) cihazının incelenmesine başlandığı öğrenildi.

CVR'nin tuzlu suyun içinde muhafaza edildiği, çözümün yapılmaya çalışıldığı, yapılamadığı taktirde yurt dışına gönderileceği belirtildi. Kazaya dair ön inceleme raporunun bir ay içinde hazırlanabileceği kaydedildi.

“SES DUYDUM, İRTİFA KAYBETTİM”

Soruşturma kapsamında vücudunda kırıklar oluşan pilot İsmet Özgür'ün şüpheli sıfatıyla hastanede alınan ifadesinde “çuvv” diye bir ses duyduktan sonra hızla irtifa kaybettiğini, helikopteri yumuşak için denize indirmeye çalıştığını ancak çakıldığını söylediği öğrenildi.

“HAVA KOŞULLARI NASILDI?” SORUSU

Savcılık Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne de yazı yazdı. Olay günü ve saati olay yerindeki hava koşullarının nasıl olduğuyla ilgili rapor verilmesini istedi. Kaza anında havanın yağmurlu olduğunu dikkate alan savcılık, helikoptere yıldırım isabet edip etmediğinin izlerini de araştırıyor.

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