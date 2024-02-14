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        Haberler Spor Basketbol NBA Boston Celtics, deplasmanda Brooklyn Nets'i mağlup etti - Basketbol Haberleri

        Boston Celtics, deplasmanda Brooklyn Nets'i mağlup etti

        Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Boston Celtics, deplasmanda Brooklyn Nets'i 118-110 yendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2024 - 10:13 Güncelleme: 14.02.2024 - 11:07
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        Boston Celtics, Amerikan Basketbol Ligi'nde Brooklyn Nets ile deplasmanda karşılaştığı maçı 118-110'luk skorla kazandı.

        NBA'e 6 maçla devam edildi. Doğu Konferansı lideri Celtics, Jayson Tatum'ın 41 sayı, 14 ribaunt, 5 asistle yıldızlaştığı maçta Nets'i mağlup ederek art arda 5, sezonun 42. galibiyetini aldı.

        Celtics'te Jaylen Brown 19, Al Horford ve Derrick White 16'şar sayı üretti.

        Bu sezon 32. yenilgisini yaşayan Nets'te Mikal Bridges 27, Cam Thomas 26 ve Lonnie Walker 15 sayı kaydetti.

        TİMBERWOLVES, TRAİL BLAZERS'I GEÇTİ

        Batı Konferansı lideri Minnesota Timberwolves, deplasmanda Portland Trail Blazers'ı 121-109 yenerek peş peşe 3 olmak üzere 38. galibiyetini elde etti.

        Timberwolves'ta Anthony Edwards 41 sayı, 4 ribaunt, Nickeil Alexander-Walker 18 sayı, 3 ribaunt ve Rudy Gobert 16 sayı, 15 ribauntla oynadı.

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        Trail Blazers'ta Deandre Ayton'ın 22 sayı, 16 ribaunt ve Anfernee Simons'ın 20 sayı, 5 asistlik performansları arka arkaya 5, sezonun 38. mağlubiyetini engelleyemedi.

        Sonuçlar

        Brooklyn Nets-Boston Celtics: 110-118

        Orlando Magic-Oklahoma City Thunder: 113-127

        Milwaukee Bucks-Miami Heat: 97-123

        Phoenix Suns-Sacramento Kings: 130-125

        Portland Trail Blazers-Minnesota Timberwolves: 109-121

        Los Angeles Lakers-Detroit Pistons: 125-111

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