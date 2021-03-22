Resmi Gazete'nin 20 Mart tarihli sayısında yayımlanan atama kararlarına göre, Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) yönetim kurulu üyeliğine Muhammed Talha Pamukçu, TEDAŞ yönetim kurulu üyeliğine de Mahmut Yağız getirildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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