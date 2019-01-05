Boutaib'in yeni adresi Mısır

Evkur Yeni Malatyaspor'un Süper Lig tarihinde en fazla gol atan oyuncusu Khalid Boutaib, Mısır'ın Zamalek takımına transfer oluyor.

Geçen sezon Fransa ekiplerinden Strasbourg'dan Yeni Malatyaspor'a transfer olan Boutaib, Türkiye ligindeki performansıyla beğeni topladı.

2018 FIFA Dünya Kupası'nda Fas Milli Takımı formasıyla elemelerde ağları 4 kez sarsan Khalid Boutaib, takımının Rusya biletini cebine koymasına önemli katkı sağlayarak dikkatleri üzerine çekmişti. Boutaib, Rusya'da Dünya Kupası B Grubu'nda 2-2 berabere kaldıkları İspanya maçında ise bir gol atma başarısını göstermişti.

Evkur Yeni Malatyaspor'da 2017-2018'de 32 maça çıkan ve 2 bin 710 dakika formasını terleten Faslı golcü, sezonu 12 golle tamamladı.

Bu sezonun ilk yarısında da 16 karşılaşmaya çıkan, bin 240 dakika forma giyen Boutaib, 4 gol attı. Faslı futbolcu Türkiye kariyerinde Süper Lig'de 48 maçta 3 bin 950 dakika sahada kalıp toplam 16 gole imzasını attı.

Boutaib, 16 golle Yeni Malatyaspor'un Süper Lig tarihindeki en golcü oyuncusu unvanını aldı.

Ara transfer döneminde Khalid Boutaib'e Mısır'ın Zamalek takımı talip oldu. Transfer için prensipte anlaşma sağlanırken imza aşamasına gelindi.

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