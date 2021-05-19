Salep soğanı topladılar! Müthiş ceza! 0:00 / 0:00

AA

Bolu'nun Mengen ilçesine bağlı Teberikler köyünde, kaçak yollarla salep soğanı toplandığı ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü ile Mengen Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

4 KİŞİ 5 KİLO SALEP SOĞANIYLA YAKALANDI

AA'da yer alan habere göre bölgeye düzenlenen baskında, Bartın ve Kastamonu'dan gelen 4 kişi suçüstü yakalandı ve topladıkları 5 kilogram salep soğanına el konuldu.

321 BİN 860 LİRA PARA CEZASI

Yakalanan 4 kişiye 321 bin 860 lira idari para cezası uygulandı. Ele geçirilen salep bitkisi soğanlarının ise ekipler tarafından, toplandığı bölgeye tekrar ekimi gerçekleştirildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.