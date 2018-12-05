- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
- SPOR
- CANLI SKOR
- SÜPER LİG
- TFF 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- TAKIMLAR
- KATEGORİLER
- MAGAZİN
- DÜNYA
- KADIN
- SAĞLIK
Bir istihbaratı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Erzincan-Erzurum kara yolundaki uygulama noktasında durumundan şüphelenilen 06 BCD 99 plakalı TIR'ı durdurup, kapalı olan çekicisinde arama yaptı.
DONDURULMUŞ HAY VAN YAĞLARININ ARASINA GİZLEMİŞLER
Arama sonucunda, Van'dan İstanbul'a gittiği belirlenen TIR'ın çekicisindeki dondurulmuş hayvan yağları arasına saklanan yüklü miktarda eroin ele geçirildi.
Halen arama ve eroinin miktarının tam tespiti için polislerin çalışmasının sürdüğü TIR'daki 3 kişi gözaltına alındı.
Olayın ardından Erzincan Valisi Ali Arslantaş, İl Emniyet Müdürü Bülent Şensoy, İl Jandarma Komutanı Albay Hasan Aksoylu uygulama noktasına gelerek, operasyona ilişkin bilgi aldı.
Vali Arslantaş, açıklamada, uyuşturucu tacirlerine yönelik yapılan operasyonların aralıksız sürdüğünü söyledi.
TIR'daki aramada yüklü miktarda eroin ele geçirildiğini anlatan Ali Arslantaş, polisleri başarılı operasyonları sebebiyle kutladığını dile getirdi.
Arslantaş, operasyonun ardından ele geçirilen uyuşturucunun miktarına ilişkin ölçümler yapıldığını anlatarak, "Ele geçirdiğimiz eroinin daralı ağırlığı 1 ton 271 kilogramdır." dedi.
TIR, NARKOTİK DEDEKTÖR KÖPEĞİN DESTEĞİYLE ARANDI
Valilikten konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada ise uyuşturucu ile mücadele kapsamında, Van'dan İstanbul'a giden sakatat yüklü bir TIR'da narkotik dedektör köpeğin tepki vermesi üzerine savcılık talimatıyla arama yapıldığı aktarıldı.
Arama sonucu nın içine gizlenen daralı ağırlığı 1 ton 271 kilogram eroin ele geçirildiği anlatılan açıklamada, olaya ilişkin zanlılar H.Ç, R.Y. ve S.Y'nin gözaltına alındığı belirtildi.
Açıklamada, bu kişiler hakkında "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tahkikata başlandığı bildirildi.
MİKTARI POLİSİN TAHMİNİNDEN FAZLA ÇIKTI
İl Emniyet Müdürü Şensoy ise AA muhabirine yaptığı açıklamada, TIR'daki aramalarında ilk etapta ele geçirilen eroin miktarının 500 kilogram olduğunu tahmin ettiklerini ancak genişletilen aramada bir miktar daha eroin elde ettikleri anlattı.
Şensoy, detaylı arama ve ölçümler sonucu TIR'da ele geçirilen eroin miktarının tahminlerinin üzerinde çıktığını ifade etti.
Polislerce el konulan TIR'daki aramalarının tamamlandığı ve elde edilen uyuşturucunun İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldüğü öğrenildi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.