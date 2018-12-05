Bir istihbaratı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Erzincan-Erzurum kara yolundaki uygulama noktasında durumundan şüphelenilen 06 BCD 99 plakalı TIR'ı durdurup, kapalı olan çekicisinde arama yaptı.

DONDURULMUŞ HAY VAN YAĞLARININ ARASINA GİZLEMİŞLER

Arama sonucunda, Van'dan İstanbul'a gittiği belirlenen TIR'ın çekicisindeki dondurulmuş hayvan yağları arasına saklanan yüklü miktarda eroin ele geçirildi.

Halen arama ve eroinin miktarının tam tespiti için polislerin çalışmasının sürdüğü TIR'daki 3 kişi gözaltına alındı.

Olayın ardından Erzincan Valisi Ali Arslantaş, İl Emniyet Müdürü Bülent Şensoy, İl Jandarma Komutanı Albay Hasan Aksoylu uygulama noktasına gelerek, operasyona ilişkin bilgi aldı.

Vali Arslantaş, açıklamada, uyuşturucu tacirlerine yönelik yapılan operasyonların aralıksız sürdüğünü söyledi.

TIR'daki aramada yüklü miktarda eroin ele geçirildiğini anlatan Ali Arslantaş, polisleri başarılı operasyonları sebebiyle kutladığını dile getirdi.

Arslantaş, operasyonun ardından ele geçirilen uyuşturucunun miktarına ilişkin ölçümler yapıldığını anlatarak, "Ele geçirdiğimiz eroinin daralı ağırlığı 1 ton 271 kilogramdır." dedi.

TIR, NARKOTİK DEDEKTÖR KÖPEĞİN DESTEĞİYLE ARANDI

Valilikten konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada ise uyuşturucu ile mücadele kapsamında, Van'dan İstanbul'a giden sakatat yüklü bir TIR'da narkotik dedektör köpeğin tepki vermesi üzerine savcılık talimatıyla arama yapıldığı aktarıldı.

Arama sonucu nın içine gizlenen daralı ağırlığı 1 ton 271 kilogram eroin ele geçirildiği anlatılan açıklamada, olaya ilişkin zanlılar H.Ç, R.Y. ve S.Y'nin gözaltına alındığı belirtildi.

Açıklamada, bu kişiler hakkında "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tahkikata başlandığı bildirildi.

MİKTARI POLİSİN TAHMİNİNDEN FAZLA ÇIKTI

İl Emniyet Müdürü Şensoy ise AA muhabirine yaptığı açıklamada, TIR'daki aramalarında ilk etapta ele geçirilen eroin miktarının 500 kilogram olduğunu tahmin ettiklerini ancak genişletilen aramada bir miktar daha eroin elde ettikleri anlattı.

Şensoy, detaylı arama ve ölçümler sonucu TIR'da ele geçirilen eroin miktarının tahminlerinin üzerinde çıktığını ifade etti.

Polislerce el konulan TIR'daki aramalarının tamamlandığı ve elde edilen uyuşturucunun İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldüğü öğrenildi.

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