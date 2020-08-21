Ceyda Erenoğlu cerenoglu@haberturk.com

Covid-19 Pandemisi ile mücadelede başarılı bir sınav vermişken yeni normal olarak algılanan sürecin iyi anlaşılamaması, tehlikeyle eskisinden daha güçlü şekilde mücadele etmemiz gerçeğine dikkat çekiyor. Bu noktada içinde bulunduğumuz riskli dönemin iyi yönetilmesi şart. Bunu başarmanın en önemli yolları arasında acil ve yoğun bakım servislerinin ihtiyaca gerektiği şekilde cevap vermesi bulunuyor. Türkiye Acil Tıp Derneği Başkanı Prof. Dr. Süleyman Türedi, Covid-19 vaka sayısındaki artışla ilgili uyarıyor ve “Artış kesinlikle devam edecek. Artık normalleşme sürecinin sonuna geldik. Bu noktada tehlikeden uzak kalmak için verilen mesajların çok iyi okunması gerek. Çünkü vaka sayıları birçok ilde pandemi sürecinde olduğundan çok daha yüksek gidiyor ve bu gidişle daha da yükseleceğe benziyor” diyor. Peki bu ne anlama geliyor? Türedi’ye göre normalleşme süreci, yeni normalin eski normal gibi algılanmasıyla riskli hale geldi. Bu da vaka sayılarının artışıyla sonuçlandı. Geçtiğimiz Mart ve Nisan ayları, yaz aylarının öncülüyken şimdi sonbahara yaklaşıyor olmamız viral enfeksiyonların artış gösterip daha çabuk yayıldığı ve hastalıkların artacağı bir dönem anlamına geliyor.

65 YAŞ ÜSTÜNE YENİDEN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

Prof. Dr. Süleyman Türedi, “Bu nedenle bu konuda verilecek mesajlar çok kesin ve net olmalı” diyor ve devam ediyor; Mesajlar sözel olmamalı. Halk nezdinde karşılığı olan ve tehlikenin ciddiyetini vurgulayacak tedbirler gündeme gelmeli, bence yaşlı popülasyonun sokağa çıkma yasağı da dahil olmak üzere tüm önlemlerin alınması lazım. Aksi halde çok kritik bir eşik olan yoğun bakım yatak kapasitesi hiçbir şekilde yeterli olmaz. Bu sorundan en çok etkilenen yaşlı popülasyonumuzu korumazsak, Eylül ve Ekim aylarında bu sorunla iyi mücadele edemeyen ve kritik kararları zamanında alamayan ülkelerde gördüğümüz acı tabloyla biz de karşılaşabiliriz.

KARARLAR ZAMAN GEÇİRMEDEN ALINMALI

Bunun olmaması için gereken ne? Prof. Dr. Süleyman Türedi, bunun olmaması için ülkemizin menfaatine olan bu kritik kararların hiç zaman geçirmeden alınması ve halkımızın buna eksiksiz uymasının sağlanması gerektiğini söylüyor ve bu gerçekleşirse ülkemiz sağlık sisteminin beklenen ikinci artıştan en az hasarla çıkabileceği müjdesi veriyor.

ACİL SERVİSLER ÇIKMAZDA

Bu süreçte acil servislerle ilgili önemli bir soruna dikkat çeken Türedi; “Covid-19 hastalarının hastanedeki yönetiminde tüm hekimlerin aktif olarak rol aldığı Covid poliklinikleri çok önemli rol oynamıştır. Normalleşme süreciyle beraber Covid dışındaki hasta bakımlarının sürdürülmesi amacıyla bu poliklinikler kaldırılmış veya buranın sorumluluğu acil servislerin üzerine bırakılmıştır. Günümüzde vaka sayısının artışıyla bu yük acil servisler açısından yönetilebilir olmaktan çıkmıştır. Bu süreçte Covid polikliniklerinin tekrar açılması ve tüm hekimlerin sorumluluğa ortak olması şarttır. Bunun yolu insanların çok gerekli olmadığı sürece hastanelere başvurmamaları ve sağlık çalışanlarının eforlarını Covid-19 ile mücadeleye daha fazla ayırmalarıdır” diyor.