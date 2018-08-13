Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre İstanbul'un Beykoz, Üsküdar ve Beşiktaş ilçelerinde 4 ay önce lüks sitelerdeki villalarda hırsızlık olayları meydana geldi. Peş peşe yaşanan hırsızlık olaylarının ardından Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Hırsızlık yapılan sitelerdeki ve villalardaki kameralardan çete üyelerinin kimlikleri belirlendi.

Hırsızlık çetesinin elebaşının Mehmet A., yardımcısının da Ramazan K. olduğu belirlendi. Araştırmalarını derinleştiren polis, zanlıların hırsızlık yapacakları villalara çalıntı lüks araçlarla gittiklerini belirledi. Yanlarına sevgililerini de alan çete üyelerinin rahatlıkla girdikleri sitelerde hırsızlığı gerçekleştirdiği belirtildi.Yapılan tespitlerin ardından polis harekete geçti. Çete elebaşı Mehmet A. ve yardımcısı Ramazar K.'nın aralarında bulunduğu 9 kişi yakalandı. Çetenin hırsızlık olaylarında kullandığı 2 lüks araç ele geçirilerek sahiplerine teslim edildi. 12 villadan 2.5 milyon liralık soygun yapıldığı belirlendi.

Yapılan araştırmalarda çeteyle ilgili detaylar da ortaya çıkarıldı. Çete elebaşı Mehmet A.'nın elde ettiği paralarla meme küçültme ameliyatı olduğu ortaya çıktı. Eğlencenin dozunu kaçıran çete üyelerinin eğlence kulüplerinde viski şişeleri ile ellerini yıkadığı belirtildi. Zanlıların evlerinde plaka basım makinesi de ele geçirildi. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından 2'si kadın 9 kişi adliyeye gönderildi.

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