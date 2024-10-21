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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Boyner sürdürülebilir gelecek için 250 kadın lider yetiştirecek - İş-Yaşam Haberleri

        Boyner sürdürülebilir gelecek için 250 kadın lider yetiştirecek

        Boyner Grup UNDP ile işbirliğiyle yaklaşık 250 genç kadını sürdürülebilirlik lideri olarak yetiştirecek. Boyner Grup Yönetim Kurulu Üyesi Ümit Boyner "Ülkemizde kadınların işgücüne katılım oranı sadece yüzde 34,1; bu durum ekonomik büyüme ve sosyal kalkınma açısından büyük bir engel teşkil ediyor. She Lab ile toplumsal cinsiyet eşitliğine katkıda bulunarak daha kapsayıcı bir iş dünyası yaratmayı hedefliyoruz" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.10.2024 - 14:45 Güncelleme: 21.10.2024 - 14:58
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        Boyner sürdürülebilir gelecek için 250 kadın lider yetiştirecek
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        Boyner Grup ve UNDP Türkiye işbirliğiyle başlatılan ve genç kadınları güçlendirmeyi amaçlayan "Sürdürülebilirlikte Geleceğin Kadın Liderleri Programı - She Lab" İstanbul'da düzenlenen toplantıyla tanıtıldı.

        Toplantıya Boyner Grup Yönetim Kurulu Üyesi Ümit Boyner, UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Louisa Vinton ve Oyuncu Merve Dizdar'ın katıldı.

        Başlangıçta yaklaşık 250 genç kadına sürdürülebilirlik alanında liderlik eğitimi sunacak projede verilen eğitimlerin ardından katılımcıların liderlik becerilerini geliştirmeleri ve sürdürülebilirlik girişimlerinde etkin rol almaları hedefleniyor.

        Proje kapsamında, üniversitelerin üçüncü ve dördüncü sınıflarında okuyan öğrenciler ile lisansüstü eğitim gören genç kadınlara, liderlik ve sürdürülebilirlik üzerine eğitim verilecek. Eğitim dönemleri boyunca kişisel gelişim, sürdürülebilirlik hedefleri ve liderlik dersleri sunulacak. Ayrıca katılımcılara mentörlük, staj ve iş gölgeleme fırsatları aracılığıyla uygulamalı deneyimler kazandırılacak.

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        Projenin tanıtım filminde gönüllü olarak yer alan Merve Dizdar, genç kadınlara ilham vererek, filmde “bu dünya değişecekse kadınlarla değişecek” mesajının altını çiziyor.

        “ÇÖZÜMÜN PARÇASI OLMAYANLAR SORUNUN PARÇASI OLUYOR”

        “Toplumsal cinsiyet eşitliği mücadelesinde birçok zorluk ve engelle karşı karşıyayız. Ancak tüm karanlığa rağmen yüzümüzü umuda çevirmeye ve üretmeye devam ediyoruz” diyen Boyner Grup Yönetim Kurulu Üyesi Ümit Boyner, kadın haklarını en başından beri demokrasi meselesi olarak gördüklerini belirtti. Boyner, “Geçtiğimiz ay masum kadınlar katledildi, sokaklar güvenli değildi ve şiddetle karşı karşıya kaldık. Bu olumsuzluklara rağmen daha adil bir toplum için çalışmaya kararlıyız. Çünkü toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak için atılan her adımın sadece kadınların değil tüm toplumun geleceğini şekillendireceğini biliyoruz. Çözümün parçası olmayanların da sorunun parçası olmaya devam edeceğine inanıyoruz. İşte tam da bu yüzden sürekli çabalıyoruz” dedi.

        "KAPSAYICI BİR İŞ DÜNYASI YARATMAYI HEDEFLİYORUZ"

        Boyner, 2009'dan bu yana kadınları iş ve sosyal hayatın merkezine yerleştiren birçok etkileyici projeye imza attıklarını belirterek şöyle devam etti: "Ülkemizde kadınların işgücüne katılım oranı sadece yüzde 34,1; bu durum ekonomik büyüme ve sosyal kalkınma açısından büyük bir engel teşkil ediyor. She Lab ile toplumsal cinsiyet eşitliğine katkıda bulunarak daha kapsayıcı bir iş dünyası yaratmayı hedefliyoruz. Projemizi Türkiye'de başarıyla uyguladıktan sonra UNDP aracılığıyla diğer ülkelere de yaymayı planlıyoruz."

        "KADINLARIN ÖNCÜ OLABİLECEĞİ DAHA PARLAK BİR GELECEK YARATIYORUZ"

        UNDP Mukim Temsilcisi Louisa Vinton, "Genç kadınları güçlendirmekle kalmayıp aynı zamanda sürdürülebilir kalkınmaya olan bağlılığımızı da kuvvetlendiren, dönüştürücü bir program olan She Lab girişimi için Boyner Grup ile iş birliği yapmaktan gurur duyuyoruz" diyerek şöyle devam etti: “Bu yenilikçi girişim aracılığıyla, gelecek nesil kadın liderler, dijital çağda başarılı olmak ve gezegenimizin geleceğini korumak için gerekli beceri ve bilgiye sahip olabilecekler. Kadınların liderliğinde, hepimizin arzuladığı dirençli geleceğe ulaşma şansı çok daha yüksek olacak.”

        “KADINLAR HAYATIN HER ALANINDA DESTEKLENMELİ”

        Oyuncu Merve Dizdar, kadınları güçlendirmenin ve toplumdaki seslerini yükseltmenin her zaman kendisi için en önemli öncelik olduğunu vurguladı. Dizdar, “She Lab projesinin bir parçası olmak bana tarifsiz bir mutluluk veriyor. Bir kadın olarak, genç kadınların cesaretlerini bulmalarına, potansiyellerini açığa çıkarmalarına, kendilerine inanmalarına ve hayallerinin peşinden gitmelerine yardımcı olmak için elimden gelen her şeyi yapmaya kararlıyım" dedi.

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