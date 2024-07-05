Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Boynundan giren mermi çenesine saplandı! Bunun adı: Mucize | SON DAKİKA HABERLER | Son dakika haberleri

        Boynundan giren mermi çenesine saplandı! Bunun adı: Mucize!

        İstanbul'da, 18 yaşındaki Aykan Yazar, yolda yürüdüğü sırada yanından geçen otomobildeki kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Çene kemiğine kurşun saplanan Yazar ameliyat oldu. Yazar, "Yanımızdan bir araba geçti silah sesi geldi. Ben bir anda hissettim vurulduğumu. Koşmaya başladım arkadaşım da koşuyor. Ben yüzümü kapattım. Yüzümü bir açtım kanlar dökülmeye başladı" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.07.2024 - 07:52 Güncelleme: 05.07.2024 - 08:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Boynundan giren mermi çenesine saplandı! Bunun adı: Mucize!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İstanbul'da olay, 1 Temmuz Pazartesi günü Pendik Velibaba Mahallesi'nde yaşandı. 18 yaşındaki Aykan Yazar arkadaşıyla birlikte evine doğru yürüyordu. Bu sırada seyir halindeki bir otomobilde bulunan kimliği belirsiz kişi, Yazar ve arkadaşına ateş etti.

        KURŞUN BOYNUNDAN GİRDİ

        DHA'da yer alan habere göre kurşun, Yazar'ın boynuna isabet ederken, arkadaşı şans eseri yaralanmadı. Neye uğradığını şaşıran Yazar boynunu tuttu. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        ÇENEYE SAPLANIP DİLİN ALTINDA KALDI

        Hastaneye kaldırılan Aykan Yazar'ın boynuna giren kurşunun çene kemiğine saplanarak dilinin altında kaldığı belirlendi. Aykan Yazar ve ailesi saldırganlardan şikayetçi oldu.

        REKLAM

        DÜN AMELİYATI GERÇEKLEŞTİ

        Polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Tedavi altına alınan 18 yaşındaki Yazar dün ameliyat oldu.

        "BİR ANDA HİSSETTİM VURULDUĞUMU"

        Saldırıya uğrayan Aykan Yazar yaşadıklarını anlattı. Yazar, "Arkadaşımla birlikte eve doğru gidiyorduk. Uzaktan silah sesleri gelmeye başladı. Sesler gelmeye başlayınca, dedim ki arkadaşıma 'Silahlarla gelmeye başlarlarsa direk çimenlere atlayalım ki bize bir şey yapmasınlar'. Yanımızdan bir araba geçti; silah sesi geldi.

        "MERMİ HİÇBİR DAMARA DEĞMEMİŞ"

        Ben bir anda hissettim vurulduğumu. Koşmaya başladım arkadaşım da koşuyor. Ama ben yüzümü kapattım. Ben yüzümü bir açtım kanlar dökülmeye başladı. Arkadaşım korktu baya. 'Sakin ol, ambulansı arayın' dedim. Ambulans geldi direk aldılar beni. Mermi boynumdan giriyor hiçbir damara değmeden dişimin oraya çarpıp duruyor.

        Ameliyat sıramı bekliyorum şu anda. Saat biraz geçti. 00.00 civarıydı. Yol bomboştu. Araba yanımda sıkmadı. Geçti beni. Camdan zıpladı uzattı sıktı" dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #istanbul
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Eşini ve 2 çocuğunu vurmuştu! İğrenç gerçek ortaya çıktı!
        Eşini ve 2 çocuğunu vurmuştu! İğrenç gerçek ortaya çıktı!
        İngiltere'de 14 yıllık Muhafazakar Parti dönemi sona erdi
        İngiltere'de 14 yıllık Muhafazakar Parti dönemi sona erdi
        Maaş zammı hesabında formül farkı
        Maaş zammı hesabında formül farkı
        14 il için sarı kod! Gök gürültülü sağanak etkili olacak
        14 il için sarı kod! Gök gürültülü sağanak etkili olacak
        Dünyaca ünlü şarkıcı Bodrum'da
        Dünyaca ünlü şarkıcı Bodrum'da
        Özgür Özel, Şam yolcusu
        Özgür Özel, Şam yolcusu
        Kahve ile tüketilmemesi gereken 6 yiyecek!
        Kahve ile tüketilmemesi gereken 6 yiyecek!
        Prof. Dr. Bekir Karasu'nun ölümüyle ilgili 3 tutuklama
        Prof. Dr. Bekir Karasu'nun ölümüyle ilgili 3 tutuklama
        Mikonos'ta aşk
        Mikonos'ta aşk
        Eski sevgilisini ezmek istedi, uçuruma düştü
        Eski sevgilisini ezmek istedi, uçuruma düştü
        Sabıka fotoğrafı sanat eserine dönüştü
        Sabıka fotoğrafı sanat eserine dönüştü
        Galatasaray'da yeni sezon formaları tanıtıldı!
        Galatasaray'da yeni sezon formaları tanıtıldı!
        "Avusturya'yı Türk yüreğiyle yendik!"
        "Avusturya'yı Türk yüreğiyle yendik!"
        İlklerin adamı Montella!
        İlklerin adamı Montella!
        Kurşunların ortasında kaldı, hayatını kaybetti
        Kurşunların ortasında kaldı, hayatını kaybetti
        Yürüyen merdiven faciası: 3 yaralı
        Yürüyen merdiven faciası: 3 yaralı
        Çeşme’nin sessiz yazı
        Çeşme’nin sessiz yazı
        Evlatlıktan reddettiği oğluna 7 kurşun sıktı
        Evlatlıktan reddettiği oğluna 7 kurşun sıktı
        TFF'den ceza iddialarına yalanlama!
        TFF'den ceza iddialarına yalanlama!
        'Kilit kapanıyor'
        'Kilit kapanıyor'