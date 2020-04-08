Boyoz nasıl yapılır? İzmir mutfağının en meşhur lezzeti olan boyoz aslında mayasız hamur işidir. Bol yağlı olan bu hamur çoğu zaman içi boş yapılırken bazen içerisine çeşitli malzemeler konularak da yapılabilir.

Boyoz Malzemeler:

Yarım kilo un

1 tatlı kaşığı tuz

½ tatlı kaşığı toz şeker

¾ su bardağı ayçiçek yağı

Boyoz Yapılışı:

Elemiş olduğunuz unu bir kap içerisine alalım.

Tuz ve toz şeker ilave edip ılık su ekleyerek hamuru yoğuralım.

15 dakika kadar yoğurup hamuru kulak memesinden biraz sert kıvama getirelim.

Üzerini örttüğümüz hamuru 20 dakika oda sıcaklığında bekletelim.

Dinlendirdiğiniz hamuru rulo şeklinde açıp ceviz büyüklüğünde bezeler haline ayıralım. Üzerine nemli bir bez örtüp 20 dakika kadar daha bekletelim.

Dinlendirdiğimiz hamuru merdaneyle açalım. Yuvarlak hale getirdiğimiz hamurları ayçiçek yağı sürüp üst üste olabildiğince ince açalım.

Yağlamış olduğunuz hamurları mümkün mertebe düz mermer bir zeminde yapın, açma işleminiz daha kolay olacaktır.

İncecik açtığınız hamur katlarını zarf şeklinde katlayıp rulo olarak sarın.

Son olarak 20 dakika daha bekletin.

Önceden ısıttığınız 200 derecelik fırında yağlı kâğıt serili tepside 3-4 cm büyüklüğünde parçalar kestiğiniz hamurunuzu pişirin.

Pişen boyozlarınızı sıcak olarak pişirin.