Boyun Kireçlenmesi Nedir, Neden Olur ve Nasıl Geçer? - Boyun Kireçlenmesi Belirtileri ve Tedavisi

Boyun kireçlenmesi belirtileri 0:00 / 0:00

Yaşlanma ile birlikte eklemler arasında yer alan bölgelerde bulunan sıvılarda azalma meydana gelir. Bu sıvının azalması ise eklemlerin esnekliğinin azalmasına sebebiyet verir. Eklem esnekliğinin azalması ise kireçlenmeye yol açar. Kireçlenme vücudun farklı bölgelerinde meydana gelebildiği gibi boyun bölgesinde de görülür. Peki, boyun bölgesinde kireçlenme nedir ve nasıl gelişir?

Boyun Kireçlenmesi Nedir?

Tıp dilinde boyun kireçlenmesi, servikal spondiloz olarak adlandırılır. Bu hastalık, boyun omurgasında meydana gelir. Burada bulunan sıvıların azalması ile birlikte omurgadaki eklemlerde esneklik kaybı yaşanır. Bu esneklik kaybı da boyun bölgesinde yıpranmaya sebebiyet verir.

Boyun Kireçlenmesi Neden Olur?

Boyun kireçlenmesi, boyun omurgasında meydana gelen dejenere sonucu ortaya çıkar. Boyun bölgesinde 7 tane omur kemiği bulunmaktadır. Bu 7 omur kemiğini birbirine bağlayan eklem bağları ve diskler de yer alır. Bu diskler ve eklem bağlarında meydana gelen yıpranma nedeni ile sıvı kaybı ortaya çıkar. Sıvı kaybı azaldıkça diskler arasında çökme meydana gelir. Bu çökmenin diğer bağlara da sıçraması ile kireçlenme yaşanır.

Boyunda Kireçlenme Nasıl Geçer?

Boyunda meydana gelen kireçlenme için kişiler farklı tedavi yöntemleri kullanmayı tercih edebilir. Bunlardan biri de bitkisel tedavi yöntemidir. Boyun kireçlenmesi için en çok tercih edilen bitki ise okaliptüstür. Okaliptüs bitkisinden elde edilen yağ ile kireçlenmenin meydana geldiği bölgeye düzenli aralıklar ile masaj yapılır. Ancak bu kesin bir çözüm değildir. Bu yüzden boyunda meydana gelen kireçlenme için uzman desteği alınması aksatılmamalıdır.

Boyunda Kireçlenme Belirtileri

Boyun kireçlenmesinin meydana gelmesi ile birlikte kişilerin davranışlarında da gözle görülen değişimler ve belirtiler meydana gelir. İşte boyun kireçlenmesinin belirtileri:

Boyun bölgesinde yoğun ağrılar hissedilir.

Boynu kısıtlı bir şekilde hareket ettirme.

Sabah uyanıldığında hem boyun hem de omuz bölgesinde sertlik hissedilir.

Boyun bölgesinden kollara kadar ağrı hissedilir.

Enseden baş bölgesine kadar ağrı.

Boyunda sinir kökünde sıkışma meydana gelir.

Kulakta çınlama meydana gelir.

Dengede bozulma meydana gelebilir.

Uykusuzluk ve stres halinde artış yaşanır.

Boyun Kireçlenmesi Tedavisi

Boyun kireçlenmesinin tedavisinde tanı önemli bir yere sahiptir. Eğer tanı sırasında sinirlerde ezilme yoksa ve omurga basısına rastlanılmıyorsa koruyucu tedavi yöntemleri tercih edilmektedir. Koruyucu tedavi yöntemlerinde boyun egzersizleri yapılması önerilir. Bunun yanı sıra ortaya çıkan ağrıyı azaltmak için ağrı kesiciler de kullanılır.

Eğer boyun kireçlenmesi ileri seviyeye ulaşmış ise burada ameliyat yapılması tercih edilebilir. Ameliyat ile birlikte sıkışan diskler ve eklem bağlarına tedavi uygulanır. Ameliyat sonrasında da kişinin fizik tedavi ile destek alması sağlanır.

Boyun Kireçlenmesine Ne İyi Gelir?

Eğer ileri seviye bir boyun kireçlemesi yoksa ve koruyucu tedavi yöntemleri seviyesinde hastalık seyrediyorsa ağrı kesiciler ve fizik tedavi egzersizleri boyun kireçlenmesine iyi gelir. Bunun yanı sıra bitkisel yöntemler de boyun kireçlenmesine iyi gelir. Okaliptüs yağı en çok tercih edilen bitkisel yöntemdir. Buna ek olarak zencefil ve aloe vera da boyun kireçlenmesine iyi gelir.