Boyun Tutulmasına İyi Gelen Şeyler ve Egzersizler: Evde ve En Hızlı Boyun Tutulmasına Ne İyi Gelir?

Boyun tutulmasına iyi gelen şeyler ve egzersizler 0:00 / 0:00

Boyun tutulmaları herhangi bir sebebe bağlı olarak gerçekleşir ve bazen geçmesi için sadece ilaç almak yeterlidir. Ama bazı durumlarda da ne yaparsanız yapın bu ağrılar geçmez.. Peki boyun tutulmasına iyi gelen şeyler ve egzersizler nelerdir? Buna ek olarak evde ve en hızlı boyun tutulmasına ne iyi gelir? Haydi hep birlikte bu önemli soruların cevaplarına bir bakalım…

Boyun Tutulmasına Ne İyi Gelir?

Boynunuz mu tutuldu? Öncelikle neden olabileceğine bir bakalım:

Yanlış yatış pozisyonu Boyun fıtığı Ters yapılan hareket Soğukta kalmak Uzun süre sabit kalmak ve TV’ye ya da bilgisayar ekranına bakmak

İşte bu gibi durumlar sizlerde boyun tutulmasına sebep olabilir. Peki bu durumda boyun tutulmasına ne iyi gelir? Aslında bu konuyla ilgili sizlere çok fazla şey önerebiliriz ama burada önemli olan, sizin düzenli uygulamalarınızdır.

Eğer ağrınız varsa boyun tutulması için ağrı kesici alabilirsiniz. una ek olarak kas gevşetici ilaçlar da ağrıların ve tutulmaların azalmasına yardımcı olurlar. Ama en hızlı boyun tutulması nasıl geçer merak ettiğinizi biliyoruz. Detaylar için okumaya devam edin..

Boyun Tutulması Egzersizleri Nelerdir?

İlaçlar etkili gelmiyorsa ya da ilaç kullanmak istemiyorsanız o zaman şimdi sıralayacağımız boyun egzersizlerini yapın.

Boyun germe… Sert bir zemine oturun ve boynunuzu dik tutun. Başınızı öne ve arkaya 30- 40 defa indirip kaldırın. Ardından sağa ve sola aynı hareketi tekrarlayın. Bu hareketi günde bir ya da iki defa yapmanız yeterlidir. Boyun döndürme… Aynı şekilde sert bir zemine oturun ve başınız dik olsun.. Sonrasında ağrının olduğu tarafa doğru boynunuzu eğin. Derin bir nefes alarak bu hareketleri yapın. Bu hareketi günde 5-6 defa yaptığınızda boyun tutulması geçecektir. Yürüyüş… Bir diğer egzersiz de yürüyüştür. Düzenli yürüyüşler vücudunuzun dengeli olmasını sağlar ve boynunuzun ağrısı da azalır. Bütün kaslar aynı anda çalışır. Omurga sağlığı için de oldukça faydalıdır. Bisiklet sürmek… Bu egzersiz de oldukça iyidir. Bacak ve boyun başta olmak üzere bütün kaslarınız çalışır. Gün içerisinde belli bir hızda bisiklet sürerek kaslarınızı çalıştırabilirsiniz. Masaj… Biliyorsanız kendinize boyun masajı yapabilirsiniz ya da birine yaptırabilirsiniz. Boyun masajı kasları rahatlatır ve gevşetir. Bu yüzden de boyun tutulmalarına karşı güzel bir önlemdir.

Şimdi biraz da evde boyun tutulmasına ne iyi gelir bunlara bakalım mı?

Boyun Tutulmasına Bitkisel Çözümler

Boyun tutulmasına bitkisel çözüm yollarından bahsedeceğiz. İşte en etkili doğal çözümler:

Elma sirkesi kullanın. Sirkeyi pamuk ile ağrıyan bölgeye sürün. Yarım saat o şekilde bırakın ve sonrasında ılık bir duş alarak o bölgeyi yıkayın. Epsom tuzunu daha önce duydunuz mu? Bu tuz ile boyun tutulmanızı yok edebilirsiniz. Mineral bakımından oldukça zengin olan epsom tuzu günde 2 defa kullanılabilir. Böylece boyun ağrılarınızı da hemen geçirir. Bir diğer çözüm ise kırmızı biberdir. İlginç değil mi? Kırmızı biber doğal bir ağrı kesicidir diyebiliriz. Eğer zeytinyağı ile karıştırırsanız daha çabuk sonuç alırsınız.

İşte boyun tutulmasına iyi gelen şeyler ve egzersizler hakkında artık bilgi sahibisiniz. Bu yöntemleri uygulayarak kendiliğinden geçmesini de sağlayabilirsiniz. Eğer bunları uyguladığınız halde ağrısı ve acısı geçmiyorsa başka bir sorun olabilir. Bu yüzden bir doktora gitmeniz iyi olacaktır.