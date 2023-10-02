Boz ayının keyifli anları görüntülendi

Kütahya’da, ormanlık alana yerleştirilen fotokapanlar bir boz ayının kaşınma keyfini kayıt altına aldı.

Kütahya’da, yaban hayatı fotoğrafçısı Alperen Akdemir tarafından Kütahya il merkezi yakınlarındaki ormanlık alana yerleştirilen, fotoğraf ve video çekme özelliğine sahip fotokapanlar bir boz ayının hareketliliğini kaydetti.

Yaban hayatı ve doğa fotoğrafçılığı yapan ve yaban hayatının ilginç anlarını kayıt altına alan Akdemir, bu kez fotokapanla bir boz ayıyı görüntüledi.

ÇOK NADİR BİR GÖRÜNTÜ

Orman varlığıyla da ön plana çıkan Kütahya’da birçok yaban hayvanının yaşadığını bildiğini ve bunları görüntülemek için manuel kameraları kullanmasının yanı sıra doğaya fotokapanlar da yerleştirdiğini aktaran Akdemir, “Kütahya merkeze yakın ormanlık alana bir süre önce fotokapan yerleştirmiştim. Görüntüleri incelediğimde bir boz ayının bölge işaretlemesi olarak değerlendirilen hareketlerini ve bir ağaç gövdesinden yararlanarak yaptığı kaşınma hareketlerinin görüntüsünü izledim. Bu çok nadir görülebilecek görüntüyü kaydedebildiğim için mutlu oldum.” dedi.