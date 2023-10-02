Boz ayının keyifli anları görüntülendi

Yaban hayatı fotoğrafçısı Alperen Akdemir boz ayının keyifli kaşınma anlarını görüntüledi
Kütahyalı yaban hayatı fotoğrafçısı Alperen Akdemir, kurduğu fotokapan ile boz ayının keyifli kaşınma anlarını görüntülemeyi başardı. Boz ayı önce ağacın gövdesine sonra da yerde kaşındığını anlar saniye saniye kaydedildi
Kütahya’da, ormanlık alana yerleştirilen fotokapanlar bir boz ayının kaşınma keyfini kayıt altına aldı.
Kütahya’da, yaban hayatı fotoğrafçısı Alperen Akdemir tarafından Kütahya il merkezi yakınlarındaki ormanlık alana yerleştirilen, fotoğraf ve video çekme özelliğine sahip fotokapanlar bir boz ayının hareketliliğini kaydetti.
İLGİNÇ ANLAR
Yaban hayatı ve doğa fotoğrafçılığı yapan ve yaban hayatının ilginç anlarını kayıt altına alan Akdemir, bu kez fotokapanla bir boz ayıyı görüntüledi.
TÜRKİYE'NİN HER YERİNDE GÖZLEM YAPIYOR
Akdemir, AA muhabirine, yaban hayatını gözlemleme çalışmalarını Kütahya ve ilçeleri ile Türkiye’nin farklı bölgelerinde sürdürdüğünü söyledi.
ÇOK NADİR BİR GÖRÜNTÜ
Orman varlığıyla da ön plana çıkan Kütahya’da birçok yaban hayvanının yaşadığını bildiğini ve bunları görüntülemek için manuel kameraları kullanmasının yanı sıra doğaya fotokapanlar da yerleştirdiğini aktaran Akdemir, “Kütahya merkeze yakın ormanlık alana bir süre önce fotokapan yerleştirmiştim. Görüntüleri incelediğimde bir boz ayının bölge işaretlemesi olarak değerlendirilen hareketlerini ve bir ağaç gövdesinden yararlanarak yaptığı kaşınma hareketlerinin görüntüsünü izledim. Bu çok nadir görülebilecek görüntüyü kaydedebildiğim için mutlu oldum.” dedi.
YERDE YUVARLANDIĞI AN
Fotokapanlara, boz ayının ağaç gövdesine sürtünmesi ve yerde yuvarlanma görüntüsü yansıdı.