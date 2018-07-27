Habertürk'ten Mehmet Çalışkan'ın özel haberine göre; dört yıl önce 'Hadi İnşallah' ile sinemaya adım atan Murat Boz, yeni filminin yapımcısı BKM ile oyunculuk kariyerinde yeni bir döneme girecek.

BKM ile anlaşan Murat Boz, senaryosunu Murat Dişli'nin yazdığı film için kamera karşısına geçecek. Boz'un eşini canlandıracağı rol arkadaşı da belli oldu. Murat Boz'un eşi Seda Bakan oldu. Adı henüz kesinleşmeyen film, izleyiciye traji - komik bir evlilikte yaşananları sunacak.

MURAT BOZ'UN FİLMLERİ VE İZLEYİCİ SAYILARI

Hadi İnşallah: 1.255.390

Kardeşim Benim: 2.70.949

Dönerse Senindir: 609.745

Kardeşim Benim 2: 573.605

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ