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Bozcaada ve Gökçeada’ya fırtına nedeniyle tüm feribot seferleri iptal edildi

Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine yapılması planlanan tarifeli tüm feribot seferleri fırtına nedeniyle iptal edildi.

Bozcaada ve Gökçeada’ya fırtına nedeniyle tüm feribot seferleri iptal edildi
İHA

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi'nde fırtına nedeniyle, Geyikli-Bozcaada ile Gökçeada-Kabatepe hattındaki tarifeli tüm feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

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