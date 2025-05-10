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        Haberler Yaşam Bozkır şahininin Aras Vadisi'nden Beyazdeniz'e göç yolculuğu

        Bozkır şahininin Aras Vadisi'nden Beyazdeniz'e göç yolculuğu

        Iğdır'da uydu vericiyle takibe alınan bozkır şahini, Aras Vadisi'nden havalanıp Rusya'daki Beyazdeniz'e uçtu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2025 - 12:47 Güncelleme: 10.05.2025 - 12:47
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        Iğdır'dan Rusya'ya göç! 148 km'ye ulaştı
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        KuzeyDoğa Derneğince, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğünün izniyle Iğdır'ın Tuzluca ilçesine bağlı Yukarı Çıyrıklı köyünde yapılan kuş araştırma çalışmaları devam ediyor.

        Burada kurulan Aras Kuş Araştırma ve Eğitim Merkezi'nde ağlara takılan kuşlardan bazıları, uydu verici takılarak doğal ortamlarına bırakılıyor.

        Dernek tarafından kurulan kuş yakalama ağına takılan bir bozkır şahini (steppe buzzard) de 27 Mart'ta uydu verici takılarak aynı gün Aras Vadisi'nde doğal ortamına salındı.

        Kuzeye doğru kanat çırpan şahin, Aras Nehri üzerinden Ermenistan'a geçip burada 2 gün geçirdikten sonra Gürcistan'ın ardından Rusya sınırlarına girdi.

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        Göçüne 24 gün boyunca devam ederek Rusya'nın kuzeybatısında yer alan Beyazdeniz yakınlarına geçen şahin, şu an bu bölgedeki Ozero Poltozero Gölü'nün habitatında yaşamını sürdürüyor.

        GÖÇ YOLCULUĞUNDA SAATTE 148 KİLOMETRE HIZA ULAŞTI

        Bozkır şahini, bu yolculuğu sırasında en yüksek rakımlı uçuşunu 2 bin 811 metreyle Gürcistan-Rusya sınırından geçerken yaptı.

        Yırtıcı kuşun göç yolculuğunda en dikkati çeken verilerden biri de ulaştığı hız oldu. Şahin, bu uçuşta saatte 148 kilometre hıza ulaştı.

        Şahinin, yaz dönemini Rusya'da geçirdikten sonra havaların soğumasıyla güneye doğru göç etmesi bekleniyor.

        KuzeyDoğa ekibinin anbean izlediği kuşun güneye doğru gerçekleştireceği yolculuğundaki veriler de toplanarak bilimsel çalışma yapılacak.

        "11 GRAMLIK UYDU VERİCİSİ YERLEŞTİRİLDİ"

        Aras Kuş Araştırma ve Eğitim Merkezi İstasyon Sorumlusu Gül Tutar, 2006 yılından bu yana bölgede kuşlar üzerinde araştırma yaptıklarını söyledi.

        Aras Vadisi'nin, mikroklima özelliğiyle hem bozkır hem de sulak alan habitatlarını bir arada barındırmasından dolayı farklı kuş türlerine ev sahipliği yaptığını belirten Tutar, "Bölgede bugüne kadar gözlemlenen 316 kuş türünden 206'sı istasyonumuzda halkalandı. Yakalanan kuşlardan biri de bozkır şahiniydi. Bu bozkır şahini gerekli ölçümler yapıldıktan sonra ayağına uygun çapta bir halka takıldı. 11 gramlık uydu vericisi yerleştirildikten sonra doğaya salındı" dedi.

        Uydu vericisi sayesinde şahinin hareketlerinin düzenli olarak izlendiğini kaydeden Tutar, "En yüksek rakımlı uçuşunu yaklaşık 2 bin 800 metrede gerçekleştiren şahin, en hızlı uçuşunda saatte 148 kilometre hıza ulaştı. Şahin şu an Rusya'nın Ozero Poltozero Gölü'nün yakınlarında yaşamını sürdürüyor. KuzeyDoğa Derneği olarak şahinden gelen tüm verileri heyecanla takip ediyoruz" ifadesini kullandı.

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        #Bozkır şahini
        #Aras Vadisi
        #Beyazdeniz
        #haberler
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