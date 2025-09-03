Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Brad Pitt, 12 milyon dolara malikane satın aldı - Magazin haberleri

        Brad Pitt, 12 milyon dolara malikane satın aldı

        Brad Pitt, Hollywood Hills'teki 12 milyon dolarlık lüks malikaneyi satın aldı. 6 yatak odası, 8 banyosu, havuzu ve ev sinemasıyla öne çıkan ev, oyuncunun artan güvenlik ihtiyacına yanıt veriyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.09.2025 - 19:42 Güncelleme: 03.09.2025 - 19:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        12 milyon dolarlık malikane satın aldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Ünlü oyuncu Brad Pitt, Hollywood Hills’teki 12 milyon dolarlık yeni malikanesiyle gündemde. İspanyol tarzı mimarisiyle dikkat çeken ev, gelişmiş güvenlik sistemleri ve ünlü geçmişiyle öne çıkıyor.

        6 yatak odası, 8 banyo, havuz, şömine çukuru, ev sineması ve sebze bahçesi bulunan malikane, 8 bin 385 metrekarelik alanıyla dikkat çekiyor. Pitt, evi The Killers grubunun gitaristi Dave Keuning ve eşi Emilie’den satın aldı.

        Dave Keuning, 2021’de malikaneyi Grindr kurucusu Joel Simkhai’den yaklaşık 9.6 milyon dolara almış ve 2025 Haziran’da 14 milyon dolara satışa çıkarmıştı. 1989'da inşa edilen ev, Orlando Bloom ve Ben Affleck gibi ünlülerin de yaşadığı prestijli Outpost Estates bölgesinde bulunuyor.

        REKLAM

        Brad Pitt’in yeni evinde, ahşap kirişli yüksek tavanları ve kemerli kapılarıyla çift katlı zarif bir giriş holü dikkat çekiyor. Çelik Fransız kapılı oturma odası, çiftlik evi tarzı mutfak, havadar oturma odaları ve minimalist bir ofis de evin sunduğu lüks alanlar arasında. Ana yatak odası, boydan boya pencereleriyle şehir ve okyanus manzarasını kucaklıyor. En-suite banyoda ise siyah-beyaz mermer küvet ve şık cam duşakabin bulunuyor.

        Brad Pitt’in bu malikaneyi tercih etmesinin arkasında, haziran ayında 5.5 milyon dolarlık evinin soyulmasının ardından artan güvenlik ihtiyacı yatıyor. Konuyla ilgili bir kaynak; "Optimal güvenlik sistemi ve mahremiyet sağlayacak bir yer istiyordu. Burası onun dikkatini çekti. Evi soyulmadan önce de güvenlik her zaman öncelikti" açıklamasını yaptı.

        Brad Pitt'in Los Feliz'deki soyulan evi
        Brad Pitt'in Los Feliz'deki soyulan evi

        Malikane, yoğun peyzajla çevrilmiş ve son teknoloji alarm sistemiyle donatılmış. Elle döşenmiş tuğla avlu, güvenlikli bir girişin arkasında yer alıyor.

        BRAD PITT’İN GAYRİMENKUL PORTFÖYÜ

        Brad Pitt, bu son alımıyla gayrimenkul portföyünü genişletmiş oldu. Pitt, yakın zamanda Los Feliz’deki uzun süredir oturduğu evini 33 milyon dolara satmış, Carmel Highlands’ta 40 milyon dolarlık uçurum kenarı bir ev satın almıştı. Ayrıca Fransa’daki Château Miraval şaraphanesinin de ortak sahibi.

        Fotoğraflar: Shutterstock, Backgrid USA, Mega

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Brad Pitt
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Putin: Zelenskiy Moskova'ya gelirse görüşürüm
        Putin: Zelenskiy Moskova'ya gelirse görüşürüm
        Halk otobüsü şoförünü camdan uzanıp bıçakladı!
        Halk otobüsü şoförünü camdan uzanıp bıçakladı!
        İspanya Bisiklet Turu’nda Filistin protestoları
        İspanya Bisiklet Turu’nda Filistin protestoları
        Topçular Kulübü'nün 6. bölümü yayında!
        Topçular Kulübü'nün 6. bölümü yayında!
        3 Eylül 2025: Bugün ne oldu?
        3 Eylül 2025: Bugün ne oldu?
        "Trump öldü mü?" dedikodusu sona erdi
        "Trump öldü mü?" dedikodusu sona erdi
        Türkiye’nin en büyük cemevi 29 Ekim'de açılacak
        Türkiye’nin en büyük cemevi 29 Ekim'de açılacak
        Ayı Okan'ın MR'ına Japon ilgisi
        Ayı Okan'ın MR'ına Japon ilgisi
        Reyhan şef ve eşine 28.5 milyon TL'lik dolandırıcılık iddiası!
        Reyhan şef ve eşine 28.5 milyon TL'lik dolandırıcılık iddiası!
        Muska 500, dua 300 lira
        Muska 500, dua 300 lira
        Kuzey Kore lideri Kim'den bir ilk
        Kuzey Kore lideri Kim'den bir ilk
        Borsadaki düşüş devam eder mi?
        Borsadaki düşüş devam eder mi?
        Tiananmen Meydanı'nda askeri geçit töreni
        Tiananmen Meydanı'nda askeri geçit töreni
        "Boşanamıyorum"
        "Boşanamıyorum"
        Ağustos enflasyonu açıklandı
        Ağustos enflasyonu açıklandı
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        En çok açık veren 3. lig
        En çok açık veren 3. lig
        "Fenerbahçe'nin 4 adayı var"
        "Fenerbahçe'nin 4 adayı var"
        Bu kez yalanlama yok
        Bu kez yalanlama yok
        Avrupa'nın hassas zırhı: Kritik mineraller
        Avrupa'nın hassas zırhı: Kritik mineraller