Brad Pitt, 12 milyon dolara malikane satın aldı

Ünlü oyuncu Brad Pitt, Hollywood Hills’teki 12 milyon dolarlık yeni malikanesiyle gündemde. İspanyol tarzı mimarisiyle dikkat çeken ev, gelişmiş güvenlik sistemleri ve ünlü geçmişiyle öne çıkıyor.

6 yatak odası, 8 banyo, havuz, şömine çukuru, ev sineması ve sebze bahçesi bulunan malikane, 8 bin 385 metrekarelik alanıyla dikkat çekiyor. Pitt, evi The Killers grubunun gitaristi Dave Keuning ve eşi Emilie’den satın aldı.

Dave Keuning, 2021’de malikaneyi Grindr kurucusu Joel Simkhai’den yaklaşık 9.6 milyon dolara almış ve 2025 Haziran’da 14 milyon dolara satışa çıkarmıştı. 1989'da inşa edilen ev, Orlando Bloom ve Ben Affleck gibi ünlülerin de yaşadığı prestijli Outpost Estates bölgesinde bulunuyor.

Brad Pitt’in yeni evinde, ahşap kirişli yüksek tavanları ve kemerli kapılarıyla çift katlı zarif bir giriş holü dikkat çekiyor. Çelik Fransız kapılı oturma odası, çiftlik evi tarzı mutfak, havadar oturma odaları ve minimalist bir ofis de evin sunduğu lüks alanlar arasında. Ana yatak odası, boydan boya pencereleriyle şehir ve okyanus manzarasını kucaklıyor. En-suite banyoda ise siyah-beyaz mermer küvet ve şık cam duşakabin bulunuyor.