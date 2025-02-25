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        Haberler Magazin Brad Pitt ile Jennifer Aniston hayranları çok heyecanlandı - Magazin haberleri

        Brad Pitt ile Jennifer Aniston hayranları çok heyecanlandı

        20 yıl önce boşanan Brad Pitt ile Jennifer Aniston'ın romantik bir filmde başrolleri paylaşacakları yönündeki söylenti, hayranlarını oldukça heyecanlandırdı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.02.2025 - 16:04 Güncelleme: 25.02.2025 - 16:37
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        Bir söylenti; Brad Pitt ile Jennifer Aniston hayranlarını oldukça heyecanlandırdı.

        Brad Pitt - Jennifer Aniston

        Brad Pitt ile Jennifer Aniston, 2000 -2005 arasında evli kalmış, bu süre zarfında gıpta edilen bir çift olarak gösterilmişti.

        Brad Pitt, 2005 yapımı 'Bay ve Bayan Smith' filminde başrolü paylaştığı Angelina Jolie'ye kaptırınca Jennifer Aniston ile boşandı. Tabii Angelina Jolie de gönlünü Brad Pitt'e kaptırdı.

        Aradan geçen 20 yılda köprünün altından çok sular aktı.

        Brad Pitt ile Angelina Jolie, 9 yıllık beraberliklerini 2014'te nikâh masasına taşıdı. 2016'da da ayrıldılar. Mal paylaşımı nedeniyle aralarındaki tartışmanın yankısı yıllarca devam etti. Pitt ile Jolie ancak Aralık 2024'te resmi olarak boşandı.

        Angelina Jolie - Brad Pitt

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        Resmi boşanmanın üzerinden henüz iki ay geçtiği bugünlerde Hollywood'da giderek bir söylenti yayılıyor; "Brad Pitt ile Jennifer Aniston, aynı filmde rol alacak..."

        Söylentinin gerçeklik payı olup olmadığı bilinmiyor.

        Zira bu konuda ne kendileri ne de yapım şirketi bir açıklamada bulundu.

        Aynı söylentinin detayında ise Brad Pitt'in eski eşi Jennifer Aniston ile birlikte film çekme isteği oldum olası olduğu ama Angelina Jolie'den resmen boşanmadan bunu gerçekleştirmek için ortam oluşturamadığı bulunuyor. Diğer detaya göre; film romantik olacak.

        Gerçek mi olduğu yoksa hayranlarının niyet okuması mı olduğunu önümüzdeki günlerde göreceğiz.

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        #Brad Pitt
        #Jennifer Aniston
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