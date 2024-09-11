Brad Pitt sevgilisi Ines de Ramon ile her gün manşetlerde
Angelina Jolie ile ayrıldıktan sonra kameralardan da mümkün olduğunca uzak bir dönem geçiren Brad Pitt için bu durum, genç sevgilisi Ines de Ramon ile birlikte değişti. Pitt, hem her gün manşetlerde yer alarak hem de tarzını gençleştirerek yeni bir hayata başlamış gibi...
Brad Pitt, üçü evlatlık, üçü biyolojik olan 6 çocuğunun annesi Anjelina Jolie ile 2016'da ayrılıp 2019'da resmi olarak boşanmasının ardından genel olarak günlük hayatını kameralardan uzak geçirdi.
Katıldığı etkinliklerde tek başına verdiği pozlarla gündeme gelen Oscar'lı oyuncunun adı sürekli farklı isimlerle anılsa da o, hiç kimseyle yan yana poz vermedi. Ta ki mücevher tasarımcısı sevgilisi Ines de Ramon'a kadar...
2022'nin sonlarından bu yana birlikte oldukları tahmin edilen Brad Pitt ile Venedik Film Festivali'nde kameralar karşısındaydı. Brad Pitt ile Ines de Ramon, Venedik kentindeki Marco Polo Havalimanı'nın yakınında bir deniz taksisine doğru giderken gizlenme gereği duymadan göğsünü gere gere, sevgilsiyle birlikte hayranlarına el sallamıştı.
YOĞUN BASIN İLGİSİ
Brad Pitt, New York'ta kız arkadaşıyla birlikte kaldığı otelden ayrılırken basının yoğun ilgisiyle karşılaştı. Etraflarını saran fotoğrafçılar, akşam yemeği için dışarı çıkan çiftin pozlarını yakalamak için birbirleriyle yarıştı.
GİYİM STİLİ GENÇLEŞTİ
60 yaşındaki Brad Pitt'in 34 yaşındaki Ines de Ramon ile birlikteliğinin giyim tarzını etkilediği, gözlerden kaçmadı. Pitt, daha genç görünümlü, spor bir tarzla kameralar karşısına çıkmaya başladı.
Önceki gün, akşam yemeğine giderken sarı bir takım giymeyi tercih eden Brad Pitt, basın mensuplarının ilgisinden memnun görünüyordu.
TARZLARI UYUMLU
Brad Pitt ile Ines de Ramon çiftinin kaldığı oteli mesken tutan basın mensupları, çifti daha önce de dışarı çıkarken görüntülemişti.
Çiftin her dışarı çıkışta birbirleriyle uyumlu bir giyim tarzı benimsemesi dikkat çekiyor.
ESKİ EŞ AYARI
Öte yandan Brad Pitt, Angelina Jolie ile Fransa'daki şarap mahzenleri üzerinden hukuk mücadelesi sürdürüyor. Aralarındaki çekişme nedeniyle birbirleriyle karşılaşmaktan kaçınan ikili için Venedik Film Festivali organizasyonunda da ince ayar yapılmış, film galalarının çakışmaması sağlanmıştı.
Brad Pitt'in George Clooney ile birlikte başrollerde yer aldığı 'Wolfs' filminin galası ise 1 Eylül'de yapıldı ve film, 5 dakika boyunca ayakta alkışlandı.