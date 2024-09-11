Brad Pitt sevgilisi Ines de Ramon ile her gün manşetlerde

Brad Pitt, üçü evlatlık, üçü biyolojik olan 6 çocuğunun annesi Anjelina Jolie ile 2016'da ayrılıp 2019'da resmi olarak boşanmasının ardından genel olarak günlük hayatını kameralardan uzak geçirdi.

Katıldığı etkinliklerde tek başına verdiği pozlarla gündeme gelen Oscar'lı oyuncunun adı sürekli farklı isimlerle anılsa da o, hiç kimseyle yan yana poz vermedi. Ta ki mücevher tasarımcısı sevgilisi Ines de Ramon'a kadar...