"ÜZÜNTÜ YAŞIYOR"

Ancak Angelina Jolie ve Brad Pitt arasında süren bu mücadeleden en çok etkilenen isim ise kızları Shiloh Nouvelle Jolie Pitt'in olduğu öne sürüldü. OK! Dergisi'nin iddiasına göre; olup bitenlerden diğer kardeşleri ebeveynleri arasında "taraf tuttuğu" için Shiloh kadar sarsılmıyorlar. Oysa Shiloh Nouvelle, anne ve babası arasında kaldığı için büyük bir üzüntü yaşıyor.