Portekiz'de şampiyon belli oluyor! Braga - Benfica maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
Benfica, Portekiz Premier Ligi'nin 34. ve son haftasında Braga'ya konuk oluyor. Şampiyonluk yarışında son haftaya Sporting Lizbon ile puan puana giren Benfica, Braga karşısında hata yapmak istemiyor. Sporting Lizbon'un ikili averajda Benfica'ya karşı üstünlüğü bulunuyor. Dolayısıyla Benfica, Braga maçını kazanıp, Lizbon'un takılmasını bekleyecek. Peki, "Braga- Benfica maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?" İşte detaylar...
Portekiz'de şampiyon belli oluyor... Son haftaya Sporting Lizbon ile puan puana giren Benfica, 34. hafta maçında Braga ile karşı karşıya geliyor. Gözler Benfica'da forma giyen milli futbolcularımız Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu'nda olacak. Estadio de Braga'da oynanacak kritik mücadele mücadele öncesinde, Braga- Benfica karşılaşmasının maç saati ve maçın hangi kanalda canlı yayınlanacağı sporseverlerin gündemini meşgul etmeye başladı. Peki, "Braga- Benfica maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü oynayacak mı?" İşte muhtemel 11'ler...
BRAGA- BENFİCA MAÇI NE ZAMAN?
Braga- Benfica maçı 17 Mayıs Cumartesi bugün 20.00'de oynanacak.
BRAGA- BENFİCA MAÇI HANGİ KANALDA?
Estadio de Braga'da oynanacak mücadele TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.
KEREM AKTÜRKOĞLU İLE ORKUN KÖKÇÜ OYNAYACAK MI?
Benfica'da forma giyen Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu'nun Braga karşısında maça ilk 11'de başlaması bekleniyor.
BENFİCA MUHTEMEL 11
Trubin, Araujo, Silva, Otamendi, Carreras, Aursnes, Florentino, Orkun, Di Maria, Kerem, Pavlidis
BENFİCA NASIL ŞAMPİYON OLUR?
Benfica, Sporting Lizbon karşısında oynadığı ilk karşılaşmayı 1-0 kaybetti. Rövanş müsabakası ise 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı. Benfica'nın ikili averajda geride olduğu için Sporting'in Vitoria Guimaraes ile oynayacağı maçta puan kaybetmesini bekleyecek. Sporting Lizbon'un maçı kazanması durumunda Portekiz Ligi'nin şampiyonu olacak.