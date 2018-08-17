Braintree Town - Havant & Waterlooville rakamlar

İngiltere Ulusal Lig heyecanı devam ediyor. Braintree Town, 18 Ağustos 2018 Cumartesi günü Havant & Waterlooville takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 17:00. 2 puanlı Braintree Town 21. sırada bulunuyor, Havant & Waterlooville 2 puana sahip ve 22. sırada. Braintree Town, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Havant & Waterlooville, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 322. İddaa'da Braintree Town kazanır 2.40, berabere biter 3.00, Havant & Waterlooville kazanır 2.20 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.55, üst 1.80 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.80.

Braintree Town son hafta oynanan Truro City maçında 1-1 berabere kaldı.

Havant & Waterlooville ise Chelmsford City karşılaşmasında 1-1 berabere kaldı.

Braintree Town, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 0 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Braintree Town, kendi sahasında 1 gol attı, 3 gol yedi.

Havant & Waterlooville, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti. Havant & Waterlooville, deplasmanda 3 kez ağları sarsarken, 7 kez topu kendi kalesinde gördü.

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