Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerKültür-SanatÖne Çıkanlar
ABONE OL

SHOW TV'nin kadınları Brand Week Istanbul'a damga vurdu

Habertürk, Bloomberg HT ve SHOW TV'nin medya ana sponsoru olduğu Brand Week Istanbul'da toplumun her kesimindeki kadınların ortak deneyimlediği baskı ve şiddet olgusunun odağa alındığı SHOW TV oturumu gerçekleştirildi. SHOW TV'nin değerli ve gündem yaratan anchor'ı Ece Üner'in modere ettiği oturumda SHOW TV'de yayınlanan ilk bölümüyle büyük ses getiren, 3 farklı kadının hikâyesini konu alan, 'Alev Alev'in başarılı oyuncuları; Demet Evgar, Hazar Ergüçlü ve Dilan Çiçek Deniz yer aldı

SHOW TV'nin kadınları Brand Week Istanbul'a damga vurdu
HABERTURK.COM

Habertürk, Bloomberg HT ve SHOW TV'nin medya ana sponsoru olduğu Türkiye pazarlama ve iletişim endüstrisini, dünyanın en yaratıcı zihinleri ve işleriyle buluşturmayı hedefleyen Brand Week Istanbul, ikinci gününde pek çok değerli konu ve konuşmacıyı ağırlamaya devam ediyor.

Brand Week Istanbul'un 'Çizginin Dışındakiler' bölümünde SHOW TV'nin değerli ve gündem yaratan anchor'ı Ece Üner'in modere ettiği 'Kurtlarla Koşan Kadınlar' başlıklı oturum düzenlendi. Toplumun her kesimindeki kadınların ortak deneyimlediği baskı ve şiddet olgusunun odağa alındığı SHOW TV oturumunda 3 farklı kadının hikâyesi konu edinildi. Oturumda ilk bölümüyle büyük ses getiren SHOW TV'nin dizisi 'Alev Alev'in başarılı oyuncuları Demet Evgar, Hazar Ergüçlü ve Dilan ÇiçekDeniz yer aldı.

'Alev Alev', 12 Kasım Perşembe günü yayınlanacak olan ikinci bölümüyle izleyicileri yeni heyecanlara sürükleyecek.

'HİÇBİRİMİZİN KORKMAMASI GEREKİYOR'
'Alev Alev'deki sahnesiyle çok konuşulan, aslında Türkiye'deki pek çok kadının da sesi olan Demet Evgar, "Benim için çok sarsıcı bir sahneydi. Okurken de aynı şekilde çok etkilenmiştim. Ne yazık ki toplumumuzda kadınlara kadının istediğini seçme ya da yapmama hakkı tanınmıyor. Bu anlamda sadece Türkiye değil, dünyaca çok ilkel bir yerdeyiz. Ama hiçbirimizin korkmaması gerekiyor. Korku ürkütücü geliyor belki ama aslında çok da öğretici bir kavram. Bir insan korkusunu eğer aşabilirse bu onun en büyük özgürlüğü oluyor. Korkuya rağmen devam etmektir, cesaret " dedi. Evgar, ayrıca özellikle bu yıl Türk televizyonlarında bir milat yaşandığını ve dizilerde kadının sadece bir erkeğin etrafında dönen hikâyelerinden ziyade, başlı başına kadın hikâyelerine yer veren yapımların artmasının çok mutluluk verici olduğunu dile getirdi.

'KADIN OLMAK ZOR'
Hazar Ergüçlü, duygu ve düşüncelerini son günlerde kendisiyle ilgili çıkan haberlerden yola çıkarak "Kadın olmak zor, magazin dünyasında kadın olmak daha da zor. Her gün her yerde bir şekilde şiddete maruz kaldığımız bir dünyada magazinin baskısı da işin cabası. Olmadığımız insanlar gibi gösterilmek ve bizleri sosyal medya kullanıcılarının önüne atmaya çalışmalarına pek anlam veremiyorum. Bu sadece benim için değil, tüm kadın oyuncular için çok yorucu. Umarım bunu da öğreneceğiz."

'HÂLÂ ŞİİR YAZIYORUM'
Dilan Çiçek Deniz ise aynı oturumda 9 - 11 yaşlarında uyku ile ilgili sorun yaşadığını ve şiirle de bu vesileyle tanıştığını aktarırken şunları söyledi; "Öyle uykusuzluk yaşıyordum ki... Annemi, 'şiirim geldi' diye gece yarısı uyandırıp, şiir yazıyordum. Bu tutkum hâlâ devam ediyor. Hâlâ şiir yazıyorum."

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Atatürk: Benim naciz vücudum, bir gün elbet toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti, ilelebet payidar kalacaktır
KÜLTÜR-SANATKim ne dedi? Kim hangi şiiri yazdı?
Scooby-Doonun yaratıcılarından Ken Spears hayatını kaybetti
KÜLTÜR-SANATÜnlü çizgi film yaratıcısı hayatını kaybetti
Türkiye'nin Oscar adayı
KÜLTÜR-SANATTürkiye'nin Oscar adayı
'Seni Çok Özledim Paşam' bestesi Türkiye ile buluştu
KÜLTÜR-SANATO beste Türkiye ile buluştu
'Dinleyen Gözler İçin' Arter'de
KÜLTÜR-SANAT'Dinleyen Gözler İçin' Arter'de
SALT'ın 'Perşembe Sineması'ı 'Many Undulating Things'le devam ediyor
KÜLTÜR-SANATSALT'ın 'Perşembe Sineması' devam ediyor
İstanbul Caz Festivali sona erdi
KÜLTÜR-SANATİstanbul Caz Festivali sona erdi
Brand Week Istanbul başladı
KÜLTÜR-SANATBrand Week Istanbul başladı
Hülya Avşar'ın hayatından ilginç detaylar: Helikopterle takip edildi
KÜLTÜR-SANATBöylesi görülmedi
Pazarlamada yapay zeka
KÜLTÜR-SANATPazarlamada yapay zeka

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X