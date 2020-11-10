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Habertürk, Bloomberg HT ve SHOW TV'nin medya ana sponsoru olduğu Türkiye pazarlama ve iletişim endüstrisini, dünyanın en yaratıcı zihinleri ve işleriyle buluşturmayı hedefleyen Brand Week Istanbul, ikinci gününde pek çok değerli konu ve konuşmacıyı ağırlamaya devam ediyor.

Brand Week Istanbul'un 'Çizginin Dışındakiler' bölümünde SHOW TV'nin değerli ve gündem yaratan anchor'ı Ece Üner'in modere ettiği 'Kurtlarla Koşan Kadınlar' başlıklı oturum düzenlendi. Toplumun her kesimindeki kadınların ortak deneyimlediği baskı ve şiddet olgusunun odağa alındığı SHOW TV oturumunda 3 farklı kadının hikâyesi konu edinildi. Oturumda ilk bölümüyle büyük ses getiren SHOW TV'nin dizisi 'Alev Alev'in başarılı oyuncuları Demet Evgar, Hazar Ergüçlü ve Dilan ÇiçekDeniz yer aldı.

'Alev Alev', 12 Kasım Perşembe günü yayınlanacak olan ikinci bölümüyle izleyicileri yeni heyecanlara sürükleyecek.

'HİÇBİRİMİZİN KORKMAMASI GEREKİYOR'

'Alev Alev'deki sahnesiyle çok konuşulan, aslında Türkiye'deki pek çok kadının da sesi olan Demet Evgar, "Benim için çok sarsıcı bir sahneydi. Okurken de aynı şekilde çok etkilenmiştim. Ne yazık ki toplumumuzda kadınlara kadının istediğini seçme ya da yapmama hakkı tanınmıyor. Bu anlamda sadece Türkiye değil, dünyaca çok ilkel bir yerdeyiz. Ama hiçbirimizin korkmaması gerekiyor. Korku ürkütücü geliyor belki ama aslında çok da öğretici bir kavram. Bir insan korkusunu eğer aşabilirse bu onun en büyük özgürlüğü oluyor. Korkuya rağmen devam etmektir, cesaret " dedi. Evgar, ayrıca özellikle bu yıl Türk televizyonlarında bir milat yaşandığını ve dizilerde kadının sadece bir erkeğin etrafında dönen hikâyelerinden ziyade, başlı başına kadın hikâyelerine yer veren yapımların artmasının çok mutluluk verici olduğunu dile getirdi.

'KADIN OLMAK ZOR'

Hazar Ergüçlü, duygu ve düşüncelerini son günlerde kendisiyle ilgili çıkan haberlerden yola çıkarak "Kadın olmak zor, magazin dünyasında kadın olmak daha da zor. Her gün her yerde bir şekilde şiddete maruz kaldığımız bir dünyada magazinin baskısı da işin cabası. Olmadığımız insanlar gibi gösterilmek ve bizleri sosyal medya kullanıcılarının önüne atmaya çalışmalarına pek anlam veremiyorum. Bu sadece benim için değil, tüm kadın oyuncular için çok yorucu. Umarım bunu da öğreneceğiz."

'HÂLÂ ŞİİR YAZIYORUM'

Dilan Çiçek Deniz ise aynı oturumda 9 - 11 yaşlarında uyku ile ilgili sorun yaşadığını ve şiirle de bu vesileyle tanıştığını aktarırken şunları söyledi; "Öyle uykusuzluk yaşıyordum ki... Annemi, 'şiirim geldi' diye gece yarısı uyandırıp, şiir yazıyordum. Bu tutkum hâlâ devam ediyor. Hâlâ şiir yazıyorum."