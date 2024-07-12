Brawl Stars oynayanlar dikkat! Brawl Stars mega kutular için beklenen açıklama geldi: Mega kutular ne zamana kadar kalacak?

Oyunseverlerin uzun zamandır beklediği Brawl Stars Mega Kutu ile ilgili resmi açıklama yapıldı. Daha önce oyundan kaldırılan hediye kutular, Brawl Stars'ın resmi YouTube kanalında paylaşılan bilgilere göre geri dönüyor. Şimdi oyuncular, Mega Kutuların oyunda ne zaman yer alacağını ve ne zamana kadar kalacağını sorguluyor. Peki, Brawl Stars Mega Kutu oyuna geldi mi ve ne kadar süreyle oyunda olacak? İşte bu konuyla ilgili ayrıntılar...