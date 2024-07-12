Brawl Stars oynayanlar dikkat! Brawl Stars mega kutular için beklenen açıklama geldi: Mega kutular ne zamana kadar kalacak?
Brawl Stars hayranlarının merakla beklediği Mega Kutu için resmi açıklama nihayet geldi. Geçmişte oyun içinde sunulan hediye kutular kaldırılmıştı, ancak Brawl Stars'ın resmi YouTube hesabından yapılan bir paylaşımda, Mega Kutuların geri döneceği duyuruldu. Oyun severler şimdi hediye kutuların oyuna hangi tarihte ekleneceğini merak ediyor. Peki, Brawl Stars Mega Kutu geldi mi ve ne zamana kadar erişilebilir olacak? İşte detaylar...
Oyunseverlerin uzun zamandır beklediği Brawl Stars Mega Kutu ile ilgili resmi açıklama yapıldı. Daha önce oyundan kaldırılan hediye kutular, Brawl Stars'ın resmi YouTube kanalında paylaşılan bilgilere göre geri dönüyor. Şimdi oyuncular, Mega Kutuların oyunda ne zaman yer alacağını ve ne zamana kadar kalacağını sorguluyor. Peki, Brawl Stars Mega Kutu oyuna geldi mi ve ne kadar süreyle oyunda olacak? İşte bu konuyla ilgili ayrıntılar...
BRAWL STARS'TA BEKLENEN KUTULAR GELDİ!
Brawl Stars'ta merakla beklenen mega kutular bugünden itibaren yeniden oyunda kullanıcıların erişimine açıldı. İlk mega kutu oyunculara ücretsiz olarak veriliyor.
MEGA KUTULAR NE ZAMANA KADAR OYUNDA OLACAK?
Mega kutular oyunda olduğu süre boyunca kullanıcılar çeşitli hediyeler almaya devam edecek. Kutuların 31 Temmuz'a kadar oyunda kalması bekleniyor.
BRAWL STARS NEDİR?
En çok oynanan oyunlar arasında yer alan Brawl Stars, başlamadan önce bir karakter seçmeniz gerekir. Oyunda toplam 44 karakter yer almaktadır. Karakterlerin kendine has yetenekleri ve süper özelliği bulunduğu oyunda karakter türleri şu şekildedir:
Yakın menzil
Orta menzil
Uzun menzil
Suikastçılar
Atıcılar
Destekçiler
Şifacılar